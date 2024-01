Licht-Illumination beim WAZ-Kindertag im Dezember beim Lichterfest Lumagica an der Henrichshütte in Hattingen. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Veranstaltung Lumagica in Hattingen fiel „buchstäblich ins Wasser“

Hattingen Landschaftsverband zieht eine Bilanz für die Ausgabe, die 2022 startete. Die jetzige ist noch bis zum 14. Januar zu sehen.

Die Lumagica 2023 fiel „buchstäblich ins Wasser“, heißt es in einer Presseerklärung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe. Dennoch ist das Industriemuseum Henrichshütte in Hattingen im Jahr 2023 erfolgreich gewesen.

Das Museum verzeichnete 2023 rund 122.000 Gäste und bewegt sich in der Besuchsbilanz damit weiter auf hohem Niveau (im Jahr 2022 kamen 129.000; 2021: 75.000). Manche größeren Projekte fielen buchstäblich ins Wasser, so die Open-Air-Ausstellung „Lumagica“ zu Jahresbeginn oder das Harley-Davidson-Meeting im Sommer.

Wie das Wetter Lumagica und Techno-Party in Hattingen beeinflusst haben

Andere Formate wie die Techno-Party hatten mehr Glück mit Wetter und Resonanz. Mit der Ausstellung „IndustrieInsekten“ und der neuen Ratten-App ging das Museum laut Landschaftsverband inhaltlich wie methodisch neue Wege.

Im Jahr 2023 ist es den 35 LWL-Kultureinrichtungen in Westfalen gelungen, die Besuchszahl um rund 100.000 Menschen auf 1,76 Millionen Gäste zu steigern (2022: 1,66 Millionen, 2021: 1,11 Millionen). „Es haben schon fast so viele Menschen die LWL-Museen besucht wie vor der Corona-Pandemie“, sagte Dr. Georg Lunemann, der Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL). „Damit sind wir sehr zufrieden und sehen das als Ansporn, weiterhin qualitativ hochwertige Ausstellungen und kulturelle Erlebnisse zu bieten, um noch mehr Menschen zu erreichen.“

Mobilitätsfonds für Schulklassen und Kita-Gruppen

„Diesen Erfolg verdanken wir dem Einsatz und der Kreativität unseres gesamten Teams. In Zeiten von Krisen und einem sich ändernden Freizeitverhalten sorgen wir für kulturelle Bildung, gemeinsames und vielfältiges Erleben sowie gesellschaftlichen Zusammenhalt“, so LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger.

In diesem Zusammenhang sei der LWL-Mobilitätsfonds wichtig, aus dem sich Kita-Gruppen und Schulklassen seit 2019 die Fahrtkosten zu den LWL-Museen und Gedenkstätten erstatten lassen könnten. „Rund 28.000 Kindern und Jugendlichen ermöglichte der LWL-Mobilitätsfonds in diesem Jahr einen niedrigschwelligen Zugang zu unseren Bildungsangeboten,“ so Dr. Rüschoff-Parzinger.

Die Lumagica in Hattingen 2023/2024 läuft noch bis zum 14. Januar.

