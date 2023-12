Lumagica in Hattingen: Checky zwischen Leuchtfiguren treffen

Hattingen. Die WAZ hat zum Familientag auf der Lumagica geladen. Es gab Spiele, Bastelaktionen und vergünstigte Eintrittspreise. Die Bilder der Aktion:

Für die Kinder war die Lumagica an diesem Wochenende besonderer Anziehungspunkt – die WAZ hatte zum Familientag geladen.

Mit konzentriertem Blick fischt Merle mit einem Haken die Weihnachtskugel vom Holztannenbaum. Nur kurz gewackelt und schon ist die rote Kugel zu Boden geglitten. Schnell der nächste Versuch! Neben ihr versucht ihr Bruder Joshua lachend an der „Futterstation“ ein Rentier mit runden Pucks zu füttern. Doch immer wieder gleiten die an den „Mundöffnungen“ des Rentiers ab. Hinter ihnen posieren andere Kinder und Erwachsene mit „Checky“ vor dem Hochofen.

+++ Kennen Sie unseren Familien-Newsletter? Hier anmelden – und Freizeit-Tipps und vieles mehr erhalten +++

Anlässlich des WAZ-Familientages auf der Lumagica besuchten viele Familien vergünstigt den Lichterpark an der Henrichshütte. „Das ist das vorgezogene Nikolausgeschenk für meine beiden Enkel“, erklärt Irmtraud Mundt. Jede der beiden durfte zusätzlich einen Freund mitbringen. Der Besuch war dabei bewusst vor Nikolaus, da sie so von den vergünstigten Preisen profitieren konnten. „Wir sind bereits zum dritten Mal mit ihnen hier“, ergänzt ihr Ehemann Harald Mundt.

Lesen Sie auch:

Dabei gebe die Lichterausstellung auch den Anreiz, das Hüttengelände auch im Sommer zu besuchen. „Als wir durchgegangen sind, haben wir versucht, den Kindern auch etwas zu den Loren oder zum Kohleabbau zu erklären“, erzählt Irmtraud Mundt weiter.

Die Familienaktion der WAZ war begleitet von einer Spiele- und Bastelaktion. Zusätzlich konnten sich die Kinder und Erwachsenen mit dem Maskottchen der Kinderzeitung „Checky“ fotografieren lassen. Für die bleibende Erinnerung an den Abend und das Treffen mit dem Waschbären gab es an der Bastelstation dann ein Bilderrahmen zum Verzieren.

Lichterfest LUMAGICA mit WAZ-Aktion Lichterfest LUMAGICA mit WAZ-Aktion Visuelle Eindrücke vom Lichterfest auf der Henrichshütte. Foto: Walter Fischer

Lichterfest LUMAGICA mit WAZ-Aktion Visuelle Eindrücke vom Lichterfest auf der Henrichshütte. Foto: Walter Fischer

Lichterfest LUMAGICA mit WAZ-Aktion Visuelle Eindrücke vom Lichterfest auf der Henrichshütte. Foto: Walter Fischer

Lichterfest LUMAGICA mit WAZ-Aktion Visuelle Eindrücke vom Lichterfest auf der Henrichshütte. Foto: Walter Fischer

Lichterfest LUMAGICA mit WAZ-Aktion Visuelle Eindrücke vom Lichterfest auf der Henrichshütte. Foto: Walter Fischer

Lichterfest LUMAGICA mit WAZ-Aktion Visuelle Eindrücke vom Lichterfest auf der Henrichshütte. Foto: Walter Fischer

Lichterfest LUMAGICA mit WAZ-Aktion Visuelle Eindrücke vom Lichterfest auf der Henrichshütte. Foto: Walter Fischer

Lichterfest LUMAGICA mit WAZ-Aktion Visuelle Eindrücke vom Lichterfest auf der Henrichshütte. Foto: Walter Fischer

Lichterfest LUMAGICA mit WAZ-Aktion Visuelle Eindrücke vom Lichterfest auf der Henrichshütte. Foto: Walter Fischer

Lichterfest LUMAGICA mit WAZ-Aktion Visuelle Eindrücke vom Lichterfest auf der Henrichshütte. Foto: Walter Fischer

Lichterfest LUMAGICA mit WAZ-Aktion Visuelle Eindrücke vom Lichterfest auf der Henrichshütte. Foto: Walter Fischer

Lichterfest LUMAGICA mit WAZ-Aktion Visuelle Eindrücke vom Lichterfest auf der Henrichshütte. Foto: Walter Fischer

Lichterfest LUMAGICA mit WAZ-Aktion Visuelle Eindrücke vom Lichterfest auf der Henrichshütte. Foto: Walter Fischer

Lichterfest LUMAGICA mit WAZ-Aktion Visuelle Eindrücke vom Lichterfest auf der Henrichshütte. Foto: Walter Fischer

Lichterfest LUMAGICA mit WAZ-Aktion Visuelle Eindrücke vom Lichterfest auf der Henrichshütte. Foto: Walter Fischer

Lichterfest LUMAGICA mit WAZ-Aktion Visuelle Eindrücke vom Lichterfest auf der Henrichshütte. Foto: Walter Fischer

Lichterfest LUMAGICA mit WAZ-Aktion Visuelle Eindrücke vom Lichterfest auf der Henrichshütte. Foto: Walter Fischer

„Das ist wirklich eine schöne Aktion“, findet Melanie Buchner. Ihre Tochter freute sich vor allem über die Bastelaktion und gestaltete ihren Bilderrahmen mit vielen bunten Schmucksteinen. Noch war das Bild mit „Checky“ nicht gedruckt, aber die Vorfreude groß. „So haben die Kinder nicht nur was zum Anschauen“, ergänzt Familienvater Thomas Ebel. Gemeinsam mit seinem Sohn hatte er ebenfalls Halt an der Spielestation gemacht.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Sabine und Johanna posieren mit Checky, dem Maskottchen der WAZ-Kinderzeitung, beim WAZ-Familientag auf der Lumagica auf der Henrichshütte in Hattingen. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

„Für uns war die Aktion eher ein Zufall, aber das hat einen guten Mehrwert“, erzählt er weiter. Die Spiele- und Bastelstation war dabei mitten in die Lichterausstellung integriert worden. Nur wenige Schritte entfernt, ragte ein großer Elefant in die Höhe und zog die Blicke auf sich. Während die Kinder spielten und bastelten, konnten die Eltern so dennoch in Ruhe die Lumagica genießen.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen