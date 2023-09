Was bewegt Familien in Hattingen? Wir wollen es wissen und laden ein zur WAZ-Familienkonferenz.

WAZ-Familienkonferenz Liebe Eltern in Hattingen, was bewegt euch? Lasst uns reden!

Hattingen. Wie familienfreundlich ist Hattingen? Diskutiert mit uns und dem Bürgermeister bei der WAZ-Familienkonferenz. Zum Dank gibt es ein Jahresabo.

Liebe Eltern,

wir möchten wissen: „Wie familienfreundlich ist Hattingen?“ Und wer könnte das besser wissen als ihr?

Deshalb möchten wir euch die Gelegenheit geben, mit uns zu diskutieren – und vor allem, Hattingens Bürgermeister Dirk Glaser mit Fragen zu löchern. Gemeinsam mit Nicole Böker, der Abteilungsleiterin aus dem Fachbereich Kinder, Jugend und Familie, wird er Gast der ersten WAZ-Familienkonferenz in Hattingen sein.

Sie findet am Donnerstag, 19. Oktober, von 16 bis 18 Uhr in der neuen Kita Isenhöhe in Niederwenigern statt. Nun suchen wir Familien, die mitmachen und ihre Sicht auf Hattingens Familienfreundlichkeit mit uns teilen. Für Kinderbetreuung ist vor Ort gesorgt.

Elternthemen bewegen uns immer wieder

In den vergangenen Wochen haben uns immer wieder Themen begleitet, die die Probleme von Familien beschrieben haben. Wir erinnern uns an die Eltern, die sich ärgern, weil es in unserer Stadt kein Deutschland-Ticket Schule gibt. Auch an jene, die notgedrungen Elterntaxi spielen müssen, weil der Schulbus nicht kommt. Oder an Schüler, die vom Bus zum Schulzentrum Holthausen einfach stehengelassen werden.

Die Spielplätze sind immer wieder Thema. Da freuen wir uns über einen neu gestalteten Platz, während anderswo gegen Vandalismus gekämpft wird und Angebote für ältere Kinder fehlen.

Dauerbrenner: Kita- und OGS-Plätze. Sie sind knapp und für viele Eltern ist es eine Zitterpartie, ob sie einen Platz bekommen, der ihren Bedürfnissen entspricht. Das sind nur einige Beispiele. Doch Familien beschäftigt so viel mehr.

So könnt ihr euch bewerben

Was brennt euch unter den Nägeln? Was wolltet ihr die Stadtspitze schon immer persönlich fragen? Was klappt richtig gut in unserer Stadt? Was wünscht ihr euch für und von Hattingen? Jetzt ist eure Chance, es anzusprechen.

Bewerbt euch als Teilnehmer der WAZ-Familienkonferenz – völlig unabhängig vom Familienmodell. Auch Patchwork- und Regenbogen-Familien oder Alleinerziehende wollen wir ermuntern, ihren Hut in den Ring zu werfen.

Die Teilnehmer der Familienkonferenz erhalten als Dank ein Online-Jahresabo geschenkt. Außerdem kommt drei Monate jede Woche die Kinderzeitung „Checky“ gedruckt per Post ins Haus. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt – meldet euch bis 8. Oktober an. Stellt euch dafür kurz vor mit Namen, Adresse, einer Telefonnummer und einem Satz, warum ihr gern dabei sein möchtet. E-Mail an redaktion.hattingen-waz@funkemedien.de.

