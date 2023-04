Lehrschwimmbecken im Heidehof: Stadt Hattingen klärt Bedarf

Das Lehrschwimmbecken im Heidehof in Hattingen-Niederwenigern.

Hattingen. Wie geht es weiter mit dem Lehrschwimmbecken Heidehof in Hattingen-Niederwenigern? Darüber will sich die Stadt mit der Bürgerschaft austauschen.

Bleibt das Lehrschwimmbeckens im Heidehof erhalten? Aktuell wird der Bedarf für das Bad in Niederwenigern von der Stadt Hattingen abgeklopft. Bürgerinnen und Bürger sind für Mittwoch, 19. April, 17.30 Uhr, in die Grundschule Niederwenigern am Rüggenweg 11 zum Austausch über die Zukunft eingeladen.

„Wir wollen uns gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Vereinen, Schule und Bürgerschaft über die Bedarfe der Nutzenden sowie die verschiedenen zukünftigen Möglichkeiten austauschen, gegebenenfalls weitere Optionen für eine weitere Nutzung des Bades erschließen“, sagt Sport- und Schuldezernent Matthias Tacke.

Ergebnis des Gesprächs wird in die politischen Gremien eingebracht

Das Ergebnis des Gesprächs werde anschließend in die politischen Gremien eingebracht, um bei den notwendigen Entscheidungsprozessen Berücksichtigung zu finden, teilt die Stadt mit.

Ende vergangenen Jahres hatte dem Lehrschwimmbecken im Heidehof einmal mehr das sofortige Aus gedroht, nachdem die Diakonie Mark Ruhr der Stadt kurzfristig mitgeteilt hatte, dass sie die Mehrkosten für die Energie zum Betrieb des Beckens aus Eigenmitteln nicht mehr stemmen könne.

Nach ersten Berechnungen ging die Verwaltung davon aus, dass sich der Anteil der Kommune an den Betriebskosten um eine fünfstellige Summe verdoppeln würde.

1162 Unterschriften unter einer Online-Petition

Mit Blick auf 1162 Unterschriften unter einer Online-Petition, die Bürgerinnen und Bürger in Niederwenigern innerhalb einer Woche gesammelt hatten, hat die Stadtverordnetenversammlung dann mit großer Mehrheit für die Sicherung des Standorts gestimmt, die Stadt zusätzliche 35.000 Euro bereitgestellt. So stand das Lehrschwimmbecken für das Schul- und Vereinsschwimmen in Hattingen fürs Erste weiter zur Verfügung.

