Leeres Auto bleibt vorerst in der Ruhr in Hattingen

Großeinsatz an der Ruhr: Auf Höhe des Campingplatzes „An der Kost“ in Hattingen hat die Feuerwehr ein Fahrzeug ausfindig gemacht.

Hattingen. Weil Spaziergänger ein Auto in der Ruhr entdecken, kommt es zum Großeinsatz an der Koster Brücke in Hattingen. Personen werden nicht gefunden.

Mit einem Großaufgebot an Rettungskräften waren Feuerwehr, Rettungsdienst und DLRG aus Hattingen, Bochum und Witten am Samstag an der Ruhr im Einsatz. Zusätzliche Unterstützung kam aus der Luft durch den Rettungshubschrauber „Christoph 8“.

Grund für den Einsatz war die Meldung aufmerksamer Spaziergänger über ein Fahrzeug in der Ruhr in Höhe der Koster Brücke an der Stadtgrenze zu Bochum, so die Feuerwehr.

Von der Koster Brücke aus suchten die Hattinger Rettungskräfte die Ruhr vom Land aus ab. Die Feuerwehr Bochum war auf der anderen Ruhrseite eingesetzt. Die DLRG befuhr das Gewässer mit Booten.

Spuren eines Unfalls waren nicht zu sehen

Auf Höhe des Campingplatzes „An der Kost“ konnte schließlich ein Fahrzeug in der Ruhr ausfindig gemacht werden. Es befand sich vollständig unter Wasser. Das blaue Dach zeichnete sich unter der der Wasseroberfläche ab. Spuren eines Unfalls waren nicht zu sehen.

Um auszuschließen, dass sich noch Personen im Fahrzeug befanden, wurden Taucher eingesetzt. Immer noch starke Strömung erschwerte die Arbeiten an dem Fahrzeug unter Wasser. Durch die offene Heckklappe und ein offenes Seitenfenster konnte das Fahrzeug erkundet werden. Hierbei wurden keine Personen gefunden. Betriebsstoffe liefen auch nicht aus, so dass auch keine unmittelbare Gefahr für die Umwelt bestand.

Das Fahrzeug wurde mit einer Boje gekennzeichnet, um auf die Gefahrenstelle aufmerksam zu machen. Weitere Untersuchungen sollen zeigen, ob es sich bei dem Einsatz um eine Folge der Unwetterlage „Bernd“ handelt.

