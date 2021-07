KVWL: Stiko setzt Hausärzte in Hattingen unter Druck

Die neue Kreuzimpfung sorgt auch bei Hausärzten in Hattingen wieder für glühende Telefone, so die KVWL.

Hattingen. Die KVWL sieht Hausärztinnen und Hausärzte in Hattingen vor einen nervenaufreibenden Phase. Grund ist die von der Stiko empfohlene Kreuzimpfung.

Die so genannte Kreuzimpfung (Erstimpfung mit Astrazeneca, Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff von Biontech oder Moderna) bringe eine weitere nervenaufreibende Phase für die Hausärzte, kritisiert der Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL).

„Für die Praxen heißt das wieder glühende Telefone, denn viele Patientinnen und Patienten werden verunsichert sein und sich fragen, was diese Entscheidung konkret für sie bedeutet“, so Dr. Dirk Spelmeyer, Dr. Volker Schrage und Thomas Müller. „ Zugleich werden die Ärztinnen und Ärzte erklären müssen, dass sie in dieser Woche noch nicht ausreichend mRNA-Impfstoff für alle Astrazeneca-Impflinge haben, die in den nächsten Tagen mit ihrer Zweitimpfung dran wären.“

Der KVWL-Vorstand schließt zudem nicht aus, dass die durch die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) ausgelöste Nachfrage nach Zweitimpfungen in der nächster Zeit kaum noch Erstimpfungen in den Praxen zulassen könnte. Die Kassenärztliche Vereinigung sieht die Hausärzte unter Druck, alles händeln zu müssen: „Dass unsere Mitglieder immer wieder vor vollendete Tatsachen gestellt werden, ist für uns nicht mehr nachvollziehbar.“

