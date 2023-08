Kult(ur) in Hattingen: Kleine Affäre feiert ihr Fünfjähriges

Hattingen. Hattingen hat Kult(ur): Seit fünf Jahren gibt es die Kleine Affäre in Blankenstein – und zum Geburtstag wird jetzt einiges umgestaltet.

Kinder, wie die Zeit vergeht: Den Kleinkunst-Spielraum „Kleine Affäre“ gibt es nun seit fünf Jahren in Blankenstein – und zum Geburtstag wird die Galerie umgestaltet.

21 Ausstellungen haben in der Galerie am Marktplatz stattgefunden, dazu viele Veranstaltungen von Lesungen, Musik bis zu Comedy und Kabarett. Jetzt gibt es einen weiteren Höhepunkt, wie Macher Uli Wilkes verkündet: „Zwei Künstler werden mit ihrer Arbeit die Galerie ordentlich umgestalten.“ Julio Rölle, 1981 geboren in Bersenbrück, und Sebastian Bagge, im selben Jahr geboren in Oldenburg, bilden gemeinsam das Künstlerduo 44flavours und leben und arbeiten in Berlin. Sie kombinieren Stile, Perspektiven und Illusionen.

Dieser Mix sei das Ergebnis des Arbeitsprozesses, den man sich als „Aktion – Reaktion“ zwischen den beiden Akteuren vorstellen kann. Sie bearbeiten spontan auch zufällig zur Verfügung stehende Materialien.

Die Vernissage der 44flavours-Ausstellung „MoU (Memorandum of Unterstanding“ beginnt am Freitag, 25. August, um 19 Uhr in der Kleinen Affäre am Marktplatz 15. Als besonderer Gast ist Parissa Charghi, Künstlerin & Grafik-Designerin aus Köln, mit dabei Der Eintritt ist frei.

