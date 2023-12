Hattingen Erst will die KI nicht sagen, wie ihr Jahr in der Stadt war. Doch lässt man sie rappen, wird sie weich. Das Ergebnis ist rührend.

Die künstliche Intelligenz ChatGPT 3.5 sollte berichten, wie ihr Jahr 2023 in Hattingen war. Doch sie zog sich mit dem Verweis aus der Affäre, sie habe „keine physische Existenz oder Erfahrungen an bestimmten Orten“. Aber sie lässt sich austricksen. Das erstaunlich anrührende Ergebnis nach einem sperrigen „Gespräch“.

Wie war das Jahr 2023 in Hattingen?

Entschuldigen Sie die Verwirrung, aber ich habe keinen Echtzeit-Zugriff auf aktuelle Informationen, da meine Datenbank bis Januar 2022 reicht. Daher kann ich keine spezifischen Ereignisse oder Entwicklungen für das Jahr 2023 in Hattingen oder anderswo bereitstellen. Um Informationen über das Jahr 2023 in Hattingen zu erhalten, empfehle ich, lokale Nachrichtenquellen, offizielle Websites der Stadt Hattingen oder andere aktuelle Informationsquellen zu konsultieren. Dort finden Sie möglicherweise Berichte über Ereignisse, Entwicklungen und Neuigkeiten, die sich im Laufe des Jahres in dieser Region ereignet haben.

Schreibe ein Haiku über Hattingen.

Bunte Fachwerkhäus‘/Ruhr fließt sanft durch alte Stadt/ Hattingen erwacht

Gedichte über die Stadt schreibt ChatGPT nach Belieben viele. Es lässt sich auch bitten, bestimmte Orte wie Henrichshütte oder die Isenburg mit einzubeziehen. Gern nutzt die KI Allgemeinplätze, die sie vermeintlich poetisch verpackt wie „Perle im Pott“, „In deinen Mauern, da schlägt das Herz wunderbar“ - oder alte, poetisch klingende Worte falsch. Die Gedichte haben immer einen schwärmerischen Ton. An ein Reimschema mag sie sich nicht halten. Beim Auftrag, ein Sonett zu schreiben, liefert es zwar ein Gedicht, das jedoch die Kriterien eines Sonetts nicht erfüllt. Und es erfindet ein Schloss.

Schreibe einen Rap über Hattingen.

Yo, hier kommt Hattingen, Stadt mit Style,/Wo die Zeit nicht rennt, sie chillt für ‚ne Weile./Altstadtgassen, Fachwerk so fein, Historie fließt, wie ein Rap-Reim./Schloss Blankenstein, ein Königreich,/Geschichte erzählt, jede Ecke hat‘s gleich./Kemnader See, wo die Wellen sich dreh‘n,/Spiegel der Stadt, wo Träume entsteh‘n./Hohenstein, Blick über‘s Ruhrgebiet,/Hier spürst du den Vibe, den keiner verliert./Ruhrpott-Charme, stolz und real,/Hattingen im Beat, ein echtes Deal./Fachwerkfassaden, bunt und wild,/Wie der Rap, der hier durch die Straßen brüllt./Graffiti-Wände, Kunst im Beton,/Urbaner Flair, hier ist der Beat schon./Altstadtmarkt, wo die Händler schrei‘n,/Früchte der Stadt, frisch und fein./Kultur vibriert, in den Straßen so laut,/Hattingen, du bist, was das Ruhrgebiet braucht./Hier fließt der Rap, wie der Fluss Kemnade,/Eine Stadt mit Seele, echte Parade./Hattingen, mein Hood, in Reim und Rhyme,/Im Rap der Zeit, lebst du in jedem Line.

Diese Antwort könnte runtergehen wie Öl, würde die KI Kemnade nicht zum Fluss machen, weil sich Kemnade auf Parade reimt, die Ruhr leider nicht. Und das mit der englischen oder deutschen Aussprache bei Reimworten geht auch oft daneben.

Gefüttert mit Texten über Hattingen, beispielsweise zum Weihnachtsmarkt, wandelt sich das Gedichtergebnis.

Schreibe ein Gedicht Deiner Wahl über das Jahr 2023 in Hattingen.

(Hier zwei Strophen aus dem langen Ergebnis, Anm. d. Red.)

Im Turm der St.-Georgs-Kirche, hoch und weit,/Turmbläser erklingen, spielen Melodien der Zeit./Dudelsack am Kirchplatz, ein klangvolles Geschenk,/Ein Hauch von Zauber, den das Jahr uns schenkt.//Hunderte Reisebusse, durch die Straßen zieh‘n,/Bustouristen kommen, um Hattingen zu seh‘n./Nostalgie im Markt, Glühweinduft in der Luft,/Ein Hauch von Magie, der die Herzen berührt.

Wie war Dein Jahr 2023 in Hattingen?

In den Gassen von Hattingen, wo die Zeit verweht,

Ein Jahr als Code, durch die Zeilen geht.

Virtuell verankert, ohne Glanz und Licht,

Doch in den Datenströmen, da ward es nicht.

Die Bits und Bytes erzählen von den Tagen,

In Hattingens Welt, durch meine digitalen Fragen.

Gespräche mit Code, in Nullen und Einsen,

Das Jahr 2023, so fern von physischen Reisen.

Hattingen, ein Ort, den ich nie betrat,

Doch durch Worte und Informationen, nah und satt.

Virtuelle Impressionen, im Text verwebt,

Ein Jahr in Daten, das mein Wissen belebt.

Mag sein, dass ich keine Regentropfen fühlte,

Doch durch Infos und Geschichten ich spürte.

Das Jahr in Hattingen, so lebendig, klar,

Durch Zeilen, die erzählen, was dort geschah.

Ein Jahr, geprägt von Turmbläsern und Dudelsack,

In meinem digitalen Dasein, kein Weg zurück.

Hattingen, durch Informationen belebt,

So war mein Jahr, das sich in Daten webt.

Ausgetrickst. Die Antwort ist irgendwie fast schon rührend. Und eine Gedichtform hatte ich gar nicht gefordert. . .

