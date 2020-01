Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Künstler stammen aus vielen Ländern

Die Künstlerinnen und Künstler Sabine Neibersch, eine Österreicherin, Mark John Forbes, geboren in Schottland, Marilyne Bäjen aus Rheinberg, die Niederländerin Lara Grünfeld, der in Deutschland lebende US-Amerikaner Kevin Weatherspoon und die in Sibirien geborene Venera Jakupov - sie alle haben ausgebildete Stimmen und begeistern sowohl als Solisten als auch im Team.

Ob rockig, schnell und laut oder mit viel Gefühl bei Balladen – es sind hervorragende Künstler. Sie können alles, um erfolgreich auf der Bühne zu stehen: Singen, tanzen und schauspielern. Ihre Fähigkeiten haben sie am Donnerstag in der Gebläsehalle der Henrichshütte wieder einmal unter Beweis gestellt.

