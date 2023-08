Küchenbrand: Feuerwehr Hattingen reagiert schnell

Hattingen. Zu einem Küchenbrand rückte die Feuerwehr Hattingen aus. Sie konnte eine Ausbreitung des Feuers in dem Mehrfamilienhaus verhindern. Die Details.

Die Brandschützer fuhren am späten Freitagnachmittag zu einem Mehrfamilienhaus „An der Windmühle“. Dort drang bei ihrem Eintreffen bereits Rauch aus einem rückwärtigen Fenster. Sofort gingen Einsatzkräfte unter schwerem Atemschutz in die betroffene Wohnung. Der Treppenraum war bereits leicht verraucht. In der Wohnung selbst brannte Essen auf dem Herd.

Feuerwehr Hattingen rückt zu Brand in Mehrfamilienhaus aus

Die darüber liegenden Einrichtungsgegenstände waren bereits sehr heiß und drohten zu brennen. Schnell konnten die Feuerwehrleute das Feuer löschen, so einen Vollbrand der Küche verhindern. Ein Hochleistungslüfter sorgte für die Entrauchung und Belüftung. Aufgrund der Rauchausbreitung in der Wohnung wurde diese zunächst für unbewohnbar erklärt.

Kurz darauf wurden die Feuerwehrkräfte zu einem ausgelösten Heimrauchmelder im Eichenweg gerufen. Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Im Rahmen von Renovierungsarbeiten war der Rauchmelder abmontiert und auf dem Balkon gelagert worden.

