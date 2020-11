Krude Theorien

Wir stecken mitten in einer Pandemie, in der es für viele Menschen um Leben oder Tod geht. In der es darum geht, dass Bürgerinnen und Bürger Solidarität zeigen; in der der erste Gedanke sein sollte: Schütze ich meine Mitmenschen ausreichend, damit sie sich nicht infizieren, falls ich mir unwissentlich das Virus eingefangen habe? Denn wenn ich andere gut schütze und die anderen genau das auch machen, bin ich selbst gut geschützt.

Was wir nicht brauchen: Verbreiter von kruden Theorien, dass Covid19 etwa nur eine Grippe sei. Auch dass der Bäcker anführt, es sterben weit mehr Menschen an Krebs oder einem Herzinfarkt als an Corona, ist Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Dass es ihm ausreicht, dass Kunden lapidar sagen, sie hätten ein Attest, zeigt, dass er kein Verantwortungsgefühl für seine Mitmenschen hat - weder für seine Mitarbeiter noch für seine Kunden.

Dem Ordnungsamt sind die Hände gebunden, weil sein Vorgehen durch das Recht auf Meinungsfreiheit abgedeckt ist. Sein Geschäft wird indes regelmäßig kontrolliert, das hat der Bürgermeister zugesagt. Das ist gut so. Denn ein Querdenken in diese Richtung brauchen wir in dieser schwierigen Zeit nicht!