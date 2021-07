Kreispolizei warnt in Hattingen vor Trickbetrug per Whatsapp

Die Kreispolizei warnt Bürgerinnen und Bürger in Hattingen und den anderen EN-Städten vor einer neuen Trickbetrugsmasche per Whatsapp.

Hattingen. Die Kreispolizei warnt Bürgerinnen und Bürger in Hattingen vor einer neuen Trickbetrugsmasche per Whatsapp. So schützen Sie sich davor.

Trickbetrug per Whatsapp: Der Enkeltrick ist mittlerweile eine bekannte Betrugsform, die vor allem Senioren betrifft. Nun gibt es eine neue Masche, berichtet die Polizei: Trickbetrüger kontaktieren ihre Opfer nicht mehr nur über ein Gespräch am Telefon, sondern schreiben ihnen über Messenger-Dienste wie etwa Whatsapp. Sie geben sich als Töchter, Söhne oder Enkel aus, um die Opfer zu Geldüberweisungen zu bewegen.

Über Messenger-Dienste wie Whatsapp versuchen Trickbetrüger Kontakt zu ihren Opfern aufzunehmen. Foto: Christoph Dernbach / dpa

Der Anfang der Unterhaltung beginnt meist harmlos und vertrauenswürdig, endet aber dann immer mit der Aufforderung zur zeitnahen Geldüberweisung.

Ratschläge der Polizei

Die Kreispolizei gibt Tipps, wie Sie sich schützen können:

– Wenn Sie von Ihnen bekannte Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

– Geldüberweisungen per Whatsapp und anderen Messenger sollten Sie immer misstrauisch machen und sofort überprüft werden.

– Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

– Auch wenn Sie denken, dass Sie auf einen solchen Betrug nicht reinfallen: Bitte appellieren Sie an Freunde, Familie und Bekannte und warnen Sie die Ihnen näherstehenden Personen vor den Gefahren der neuen Masche per Whatsapp.

