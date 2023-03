Hattingen/Bochum. Ein Bochumer (61) wurde bei einem Unfall in Hattingen lebensgefährlich verletzt. Was genau passiert ist, kann die Polizei noch nicht sagen.

Ein Radfahrer (61) aus Bochum ist bei einem Verkehrsunfall auf der Kosterstraße in Hattingen lebensgefährlich verletzt worden. Dies berichtet die Kreispolizei am Mittwoch.

Am Unfalltag selbst war die Polizei mit der Rekonstruierung des Geschehens beschäftigt und konnten keine nähere Auskunft geben. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Radfahrer gegen 7 Uhr auf der Kosterstraße in Richtung Hattingen, so der Polizeibericht. Etwa 200 Meter vor der Einmündung zur Straße An der Kost wurde der 61-Jährige aus bisher ungeklärten Gründen von dem hinter ihm fahrenden Pkw-Fahrer während der Fahrt erfasst.

Der Radfahrer wurde durch den Zusammenstoß auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Er verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer (53) blieb indes unverletzt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Verkehr wurde von den Einsatzkräften geregelt über eine Spur auf der Kosterbrücke abgeleitet.

