Kostenloser „Herr der Ringe“-Kinomarathon in Hattingen

Hattingen Hattingen hat zwar kein eigenes Kino mehr, aber die große Leinwand gibt es trotzdem - im Hüttenkino. Das zeigt einen „Herr der Ringe“-Marathon.

Einen Kino-Marathon zwischen den Jahren bietet das LWL-Museum Henrichshütte in Hattingen. Der Förderverein im Museum zeigt zum Jahresende im Hüttenkino die Film-Trilogie „Der Herr der Ringe“.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Die Verfilmungen des weltberühmten Fantasy-Romans von Professor J.R.R. Tolkien waren schon bei den Erstaufführungen Publikumsmagneten. Die drei aufeinander folgenden Filme haben bis heute an Spannnung, kreativer Bildkunst und auch Witz und Skurrilität nichts eingebüßt. Wer kennt nicht die Namen Frodo, Aragorn, Legolas und die Reihe der Zwerge

die in Mittelerde gegen das Böse im Lande Mordor kämpfen - und das Wesen Gollum.

Lesen Sie auch:

Im Hüttenkino läuft das bildgewaltige Kino-Epos an drei aufeinanderfolgenden Tagen. Am Donnerstag, 28. Dezember startet die Reihe mit „Die Gefährten“ aus 2001 (171 Minuten). Mit „Die zwei Türme“ (172 Minuten) aus 2002 geht es am Freitag, 29. Dezember, weiter. Den Abschluss macht „Die Rückkehr des Königs“ (201 Minuten) aus dem Jahr 2003 am Samstag, 30. Dezember. Start der Vorführungen ist jeweils um 19 Uhr.

Der Eintritt zum Hüttenkino ist frei. Getränke stehen bereit und Parkplätze gibt es direkt gegenüber der Gebläsehalle an der Werksstraße 31-33.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen