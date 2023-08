Klimaschutz, Diversity, Konzerte für Hattingens Jugendliche

Hattingen. Bands spielen, es geht um Naturschutz und Nachhaltigkeit, um Sport, um Diversity – das ist Hattingens 1. Jugendkongress auf der Henrichshütte.

Welchen Blick haben Jugendliche in Hattingen auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit? Was sagen sie zu Vielfalt in der Gesellschaft und in der Liebe? Um diese und mehr Themen geht es beim 1. Hattinger Jugendkongress im LWL-Museum Henrichshütte am 11. August.

800 Schülerinnen und Schüler erwartet das Museum dann. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), das Jugendparlament der Stadt Hattingen und die Jugendbildungsstätte Freizeitwerk Welper e.V. als Veranstalter stellen den Tag ins Zeichen der politischen Bildung. Die Themen des Jugendkongresses wurden gemeinsam mit den Schülern definiert. Neben den genannten soll es auch um Suchtprävention, Sport und – auch mit Konzerten – um Musik gehen.

„Die Henrichshütte soll an diesem Tag zu einem Ort werden, mit dem sich die Jugendlichen identifizieren können, wo sie ihre Themen wiederfinden und sich wohlfühlen“, erklärt Museumsleiter Robert Laube. Brigitte Christiansen, Bildungsreferentin im Freizeitwerk Welper, ergänzt: „Wir möchten den Schülern und Schülerinnen der Stadt einen einzigartigen Tag an einem besonderen Ort bieten, der viel Raum und Möglichkeiten für die Auseinandersetzung mit den selbstgewählten Themen bietet. Sie sollen erleben, wie vielfältig politische Bildung ist und erfahren, welche Möglichkeiten es gibt, sich politisch zu engagieren“.

Neben einer Messe mit Infoständen und kleineren Mitmachangeboten gibt es rund 20 verschiedene Workshops: Von Upcycling über Sport bis hin zu Musik. Auch Vorträge und Gesprächsrunden zu Geschlechtergerechtigkeit, Rassismuskritik und weiteren Themen können gewählt werden.

Es gibt außerdem unter anderem Museumsführungen zum Thema Zwangsarbeit, Führungen durch die Sonderausstellung „IndustrieInsekten“, einen Stop-Motion-Workshop sowie ein Lightpainting-Angebot. Anmeldungen für die Angebote sind im Vorhinein über die App der Jugendförderung Hattingen möglich.

Zwei Konzerte mit Bands aus Hattingen und der Region bilden den Abschluss des Tages gegen 15 Uhr: Die Bands A.T.M.E und TriXstar spielen auf der Hütte. Für Museumsgäste ist das Museumsgelände an diesem Tag nur eingeschränkt zugänglich.

