Bessere Orientierung: Stadt und Hattingen Marketing haben an der Kleinen Weilstraße jetzt Hinweisschilder aufgestellt.

Baumaßnahme Kleine Weilstraße in Hattingen: Schilder geben Orientierung

Hattingen. Nach der Kritik von Besuchern und Geschäften an der Kleinen Weilstraße hat die Stadt Hattingen gemeinsam mit dem Stadtmarketing jetzt reagiert.

Die Stadt und Hattingen Marketing haben auf die Kritik der Geschäftsleute an der Kleinen Weilstraße reagiert: Um die Besuchenden auf die notwendige Umwege während der Umbau-Zeit hinzuweisen, wurden jetzt Hinweisschilder angebracht. Auch Schilder, die auf Geschäfte hinweisen sind nun vorhanden.

Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Oktober

Die Bauarbeiten auf der Kleinen Weilstraße dauern voraussichtlich bis Oktober dieses Jahres, um die Innenstadt attraktiver zu machen. „Dass eine Baumaßnahme dieser Größenordnung mit Unannehmlichkeiten für die anliegenden Geschäfte und für Besucherinnen und Besucher der Innenstadt verbunden ist, lässt sich leider nicht vermeiden“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Hattingen.

Alle Geschäfte sind aber nach wie vor erreichbar, betont die Stadt. Die neuen Hinweisschilder helfen ab sofort, um zu ihnen zu gelangen.

Einschränkungen für Verkehrsteilnehmende sind unvermeidbar

Die Kanal- und Straßenbaumaßnahmen sind mit Einschränkungen für Verkehrsteilnehmende verbunden. Die Zulieferung der Geschäfte aus Richtung der August-Bebel-Straße über die Zufahrt am Weiltorplatz ist während der Maßnahme nicht möglich. Auch Fußgängerinnen und Fußgänger müssen durch die Absperrung am Weiltor einen Umweg aufnehmen, um in die Innenstadt zu kommen.

Die zweispurige Fahrbahn der August-Bebel-Straße verläuft außerdem kurz nach der Einmündung zum Parkhaus des Reschop Carrés für etwa 50 Meter einspurig. Der rechte Fahrstreifen ist gesperrt und wird als Baustellenein- und Ausfahrt genutzt. Die Fußgängerampel an der Einmündung zur verlängerten Bahnhofsstraße kann während der Baumaßnahmen ebenfalls nicht genutzt werden. Um die August-Bebel-Straße zu überqueren, müssen Fußgänger die Ampel an der Reschop-Kreuzung oder an Augustastraße nutzen.