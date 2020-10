Klassen an drei Schulen in Hattingen im Distanzunterricht

Hattingen. Corona-Ausbrüche in Familien sind der Grund für gestiegene Infektionszahlen in Hattingen. Auswirkungen haben sie auf drei Schulen in der Stadt.

Corona-Ausbrüche in Familien, die auch Auswirkungen auf die Schulen haben: Dies nennt Ingo Niemann, Pressesprecher des Ennepe-Ruhr-Kreises, als Grund für die in den vergangenen Tagen gestiegenen Infektionszahlen.

Stand Dienstag, 9 Uhr, gab es laut EN-Kreis in Hattingen dabei 31 aktuelle Infektionen mit Covid-19. Knapp eine Woche vor Beginn der Herbstferien befinden sich in Hattingen dabei an der Grundschule Oberwinzerfeld, der Gesamtschule in Welper und am Berufskolleg des Ennepe-Ruhr-Kreises Klassen im Distanzunterricht, auch in der Nachbarstadt Witten sind zwei Schulen betroffen.

Der Krisenstab im Schwelmer Kreishaus erneuert angesichts der Lage derweil seinen Aufruf an alle Bürger, beruflich und privat die bekannten Regeln und Vorgaben zu beachten. „Ein Plus von mehr als 100 Infektionen im Kreis in den letzten 14 Tagen sollte für jeden ein Warnsignal sein. Jeder einzelne ist nach wie vor gefordert, Abstand zu halten, Hygiene zu beachten und einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.“ Und Kreissprecher Niemann sagt: „Die steigenden Infektionszahlen führen natürlich zu einer steigenden Belastung und Recherche im Gesundheitsamt. Aber zurzeit haben wir die Lage noch unter Kontrolle.“