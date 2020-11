Kitas und Schulen in Sprockhövel von Pandemie betroffen

Zu den bereits bekannten Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises sind seit Mittwoch weitere in den Fokus des Krisenstabes geraten. In Sprockhövel sind es die beide in Kreiszuständigkeit stehenden Wilhelm-Kraft-Gesamtschule in Haßlinghausen und die Förderschule in Hiddinghausen. Das Gesundheitsamt sammelt zurzeit Informationen über Sitzordnungen und das Lüften der Räume, klassifiziert Kontaktpersonen und plant Abstriche in diesen beiden und weiteren Schulen in Städten des Kreisgebietes.

Auch Kita in Herzkamp betroffen

Von der Natur-Kita Schee und ihrer Berührung mit dem Corona-Virus war bereits berichtet worden. Das Kreisgesundheitsamt berichtet, dass nun auch die Evangelische Kindertagesstätte in Herzkamp als Neuzugang zu verzeichnen ist.

Am Donnerstag meldet der Ennepe-Ruhr-Kreis insgesamt 2226 Infektionen, die Sieben-Tage-Inzidenz steigt nun wieder, von 141,0 am Mittwoch auf aktuell 152,72. 40 Menschen aus dem Kreisgebiet sind am oder mit dem Corona-Virus gestorben, darunter drei in Sprockhövel. Unter den aktuell 764 Erkrankten im EN-Kreis sind es 39 in Sprockhövel, Breckerfeld (20), Ennepetal (81), Gevelsberg (79), Hattingen (139), Herdecke (121), Schwelm (46), Wetter (42) und Witten (197). Unter den Gesundeten im Kreis sind 84 aus Sprockhövel.

2584 Personen in Quarantäne

Für die bestätigten Fälle sowie für begründete Verdachtsfälle ist häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt gilt diese Vorgabe für 2584 Personen (Vortag: 2441) im Kreisgebiet.