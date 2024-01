Kita in Hattingen ist Auslöser für Massenproteste in NRW

Der Wichern-Kindergarten in Bredenscheid startete 2023 Proteste gegen die Not in Kitas unter dem Titel Kindergarten-Kollaps. Die Initiatorinnen Cornelia Zwilling (links), Leiterin Kita Bredenscheid, und ihre Stellvertreterin Gudrun Siepmann (nicht im Bild) erhielten schnell Unterstützung durch Dorothee Büchle (Fachberaterin des Kita-Verbundes, Mitte) und Daniela Bech (Sprecherin der Kita-Leitungen, rechts).