Kirchenchorkonzerte in Sprockhövel müssen ausfallen

In der Pandemiezeit leidet auch das soziale Leben in den vielen Vereinen. So auch beim evangelischen Kirchenchor Haßlinghausen. Gerade bei den Konzerten erleben nicht nur die Sänger die Einschnitte, indem sie nicht auftreten und das Ergebnis ihrer Mühen präsentieren können, sondern auch die vielen Zuschauer, die sich sonst immer darauf freuten und in diesem Jahr darauf verzichten müssen.

Zur Tatenlosigkeit verurteilt

Der Kirchenchor Haßlinghausen mit seinen über 30 Mitgliedern erlebt in der Corona-Pandemie erhebliche Einschnitte. Die traditionellen Sommerkonzerte in der evangelischen Kirche Haßlinghausen und der Zwiebelturmkirche wurden gleich zu Beginn des Lock-Downs abgesagt. Die Begleitung von Gottesdiensten, Konfirmationen und anderen kirchlichen Veranstaltungen waren zusätzlich untersagt.

Chorleiter schreibt Hygienekonzepte

Während des Sommers erarbeitete der Chorleiter Werner Altenhein Hygienekonzepte, um dem Kirchenchor das Proben wieder zu ermöglichen. Die Räume für die Proben mit den größeren seitlichen und frontalen Abständen der Mitglieder zueinander waren im Martin-Luther-Haus und der evangelischen Kirche gegeben, Proben fanden im Wechsel mit den einzelnen Stimmen statt. Alles sah danach aus, dass wenigstens das Weihnachtskonzert in einem reduzierten Rahmen realisiert werden könnte.

Neue Beschränkungen machen alle Pläne zunichte

Ein kleinerer Chor aus zwölf Sängern probte nebenbei für ein Konzert. Ein Sitzplatzkonzept in der Kirche unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln für die Zuschauer stand. Die Resonanz und das Interesse an Sitzplatzreservierungen war groß. Jetzt ist alles anders geworden. Aufgrund der aktuellen Entwicklung in der Corona-Pandemie und den neuen Beschränkungen mussten jetzt auch die traditionellen beiden Weihnachtskonzerte des Kirchenchores Haßlinghausen am 12. Dezember in Haßlinghausen und am 20. Dezember in der Zwiebelturmkirche endgültig abgesagt werden.