Kirche in Sprockhövel: Christmette wird im Stream übertragen

Auch an Weihnachten wird wieder jede Menge Technik in der Kirche St. Peter und Paul Herbede aufgebaut, um drei Messen per Livestream zu übertragen.

Sprockhövel. Die katholische Kirche macht den Katholiken und anderen Gläubigen in Sprockhövel das Angebot, die Christmette im Livestream zu verfolgen.

Die Christmette am Heiligen Abend sowie die Messen am 25. und 26. Dezember werden von der katholischen Pfarrei St. Peter und Paul per Livestream übertragen. „Damit möchten wir für all diejenigen ein digitales Angebot machen, die wegen der Corona-Pandemie oder auch aus anderen Gründen an Weihnachten nicht in unsere Kirchen kommen können oder wollen“, sagt Pfarrer Holger Schmitz.

Die Messen werden über den Youtube-Kanal der Pfarrei auf www.youtube.com/ppherbede übertragen. Der Link direkt zum jeweiligen Livestream wird außerdem rechtzeitig vorher auf der Homepage ppherbede.de zu finden sein.

Anmeldungen für Krippenspiele und Christmetten

Aktuell laufen die Anmeldungen für die Krippenspiele und Christmetten an Heiligabend und dem ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag an den verschiedenen Kirchorten der Pfarrei – für St. Januarius in Niedersprockhövel unter 02324 / 56 99 53-4 und für St. Josef in Haßlinghausen unter 02324 / 56 99 53-1.

Für alle Veranstaltungen in den katholischen Kirchen gilt auch am Platz Maskenpflicht sowie die 3G-Regel. Nachweise über einen Antigen-Schnelltest sollten nicht älter als 24 Stunden, über einen PCR-Test nicht älter als 48 Stunden sein. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahren sind immunisierten Personen gleichgestellt (bis einschließlich 27. Dezember).

