Pfarrgemeinderatswahl Kirche in Hattingen: Katholiken wählen Gemeindevertreter

Hattingen. „Du hast die Wahl“ heißt es am Wochenende (6./7.11.) in der Stadtpfarrei St. Peter und Paul in Hattingen. Die Katholiken wählen ihre Vertreter.

In sechs Kirchen wählen die Gemeindemitglieder der katholischen Stadtpfarrei St. Peter und Paul Hattingen am Wochenende ihren Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand.

Das Ruhrbistum hat den 6. und 7. November unter das Motto „Du hast die Wahl“ gestellt. In Hattingen etwa werden acht Kirchenvorsteher und sechs Mitglieder in den Pfarrgemeinderat gewählt.

Stadtpfarrer Lamm will sich „großen Themen“ stellen

„Große Themen erwarten uns“, sagt Stadtpfarrer Andreas Lamm und zählt dabei Veränderungen der Leitungsstruktur, die (Re-)Präsentation der Lebensbereiche von Kirche und eine neue Sitzungskultur auf. Die Pandemie habe auch innerhalb der Kirche manche Prozesse ausgebremst. „Manche Fragen sind nicht digital zu klären. Das braucht Zeit und Engagement von Menschen, die bereit sind, Verantwortung in Kirche zu übernehmen.“

Die Kirche will sich Herausforderungen stellen und sich mit Themen wie „Missbrauch, die Rolle der Frau in der Kirche, Gleichbehandlung homosexueller Menschen, wie auch die Wertschätzung der verschiedensten Lebensformen“ befassen. „Dazu braucht es die Hilfe von allen, in jedem Lebensalter, und gemeinsames Handeln.“

Die Wahlzeiten in den Hattinger Gemeinden

Eine Liste der Kandidatinnen und Kandidaten sind auf der Internetseite www.hattingenkatholisch.de zu finden. Die Wahlzeiten: Heilig Geist, Winz-Baak: Sonntag, 12.15 bis 13 Uhr; St. Engelbert, Niederbonsfeld: Sonntag, 12.15 bis 12.45 Uhr; St. Johannes-Baptist, Blankenstein: Sonntag, 10 bis 10.30 und 11.15 bis 11.45 Uhr; St. Joseph, Welper: Samstag, 16.30 bis 17 und 17.45 bis 18.30 Uhr; St. Mauritius, Niederwenigern: Samstag, 16.45 bis 17.30 und 18.15 bis 19 Uhr; St. Peter und Paul: Sonntag, 9.15 bis 10 Uhr und 10.45 bis 11.30 Uhr.

