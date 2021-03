Kinder- und Jugendtreffs in Hattingen öffnen Montag wieder

Wird es bald wieder wie früher? Das Haus der Jugend und die anderen Kinder- und Jugendtreffs in Hattingen öffnen am Montag (22.3.) wieder.

Hattingen. Die Stadt Hattingen öffnet am Montag (22.3.) wieder ihre Kinder- und Jugendtreffs sowie das Haus der Jugend. Das sind die Angebote.

Die Kinder- und Jugendtreffs sowie das Haus der Jugend der Stadt Hattingen öffnen ab Montag, 22. März, wieder – maximal fünf Kinder in einer Gruppe sind erlaubt. Dabei bieten die einzelnen Einrichtungen offene Angebote. Bis zum 27. März öffnen die Einrichtungen wie folgt:

– Haus der Jugend (0176/ 12043300): 15 bis 16 Uhr (täglich) Nachhilfe für alle nach telefonischer Anmeldung; Kindergruppe 16 bis 18 Uhr (di-fr); Jugendliche 16 bis 18 Uhr und 18.30 bis 20.30 Uhr (di-fr) sowie 15 bis 17 Uhr und 17.30 bis 19.30 Uhr (sa)

– Kinder- und Jugendtreff Welper (0163/ 3948300): Kinder und Jugendliche 15 bis 20 Uhr (mo-fr, mi bis 21 Uhr)

– Kinder- und Jugendtreff Rauendahl (0178 / 2015027) jeden Vormittag Nachhilfe nach telefonischer Anmeldung; Kinder und Jugendliche 15 bis 18 Uhr (mo-fr)

Der Kinder- und Jugendtreff Holthausen (0157 / 36184632) bleibt in der Woche vor den Ferien noch geschlossen. Hier sind die Mitarbeitenden aber telefonisch erreichbar.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

In den Osterferien bietet die Abteilung Jugendförderung in allen Kinder- und Jugendtreffs und im Haus der Jugend ein offenes Angebot mit Nachhilfe und Spiel und Spaß an. Genaue Informationen zu den Angeboten der einzelnen Standorte können telefonisch bei den Einrichtungen unter den angegebenen Handynummern erfragt werden. Außerdem wird es in den einzelnen Stadtteilen Aktionen rund um Ostern geben. Auch hier können sich Interessierte über die angegebenen Handynummern informieren.

+++Wir möchten wissen: Wie kommen Sie durch die Krise? Was vermissen Sie, wie blicken Sie in die Zukunft? Machen Sie mit bei unserer Umfrage!+++