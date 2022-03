Keine Panik: Samstag heulen die Sirenen in Hattingen

Hattingen. Um Panik in der Bevölkerung zu vermeiden, werden die Sirenen in Hattingen am 10. März nicht heulen. Kurz getestet werden sie aber - am Samstag.

Um die Bevölkerung nicht zu verunsichern, fällt der landesweite Warntag, der für den 10. März geplant war, aus, teilt das Innenministerium des Landes mit. Am Samstag (5.3.) wird es dennoch einen kurzen Sirenen-Alarm im EN-Kreis geben.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Grund für die Absage des Warntages ist der russische Einmarsch in die Ukraine. Eine denkbare Verunsicherung der Bevölkerung durch einen Sirenenalarm solle verhindert werden. „Auch in den Städten des Ennepe-Ruhr-Kreises wird daher in der kommenden Woche darauf verzichtet, das Sirenenwarnsystem zu überprüfen“, teilt der Kreis mit.

Kurzer Sirenentest am Samstag

Dennoch werden am kommenden Wochenende – wie immer am ersten Samstag im Monat – die Sirenen im Kreis ausgelöst. Grund zur Beunruhigung besteht dann nicht. Gegen 12 Uhr wird jede Sirene für rund fünf Sekunden zu hören sein. „Dies ist ausreichend, um zu prüfen, ob die Verbindung zwischen Leitstelle und Sirene funktioniert“, heißt es von der Kreisverwaltung.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Beim Warntag am Donnerstag hätte es dagegen einen längeren Sirenenton mit Alarmierung und Entwarnung gegeben. Seit einigen Jahren findet dieser Test in NRW jeweils im März und September statt. Ziel ist es, die Technik zu prüfen und die Bürgerinnen und Bürger für die Bedeutung der unterschiedlichen Sirenentöne und das richtige Verhalten im jeweiligen Warnfall zu sensibilisieren.

>>> Aktuelles zur Corona-Lage in Hattingen gibt es in unserem Newsblog

Schon 2020 war der Warntag im März abgesagt worden. Damals war die Corona-Situation der Grund für den Ausfall der Übung zum Bevölkerungsschutz.

14 Hattinger Sirenen

In Hattingen gibt es 14 Sirenen. Nachdem die ursprünglich 45 Sirenen der Stadt am Anfang des Jahrtausends zum Großteil demontiert wurden, blieben nur sechs Signalgeber übrig. Seit 2017 wird aber wieder aufgerüstet. Seit 2020 steht auch auf dem Altstadt-Parkhaus eine Sirene. Die Hattinger Modelle haben eine Reichweite von 570 Metern bis zu einem Kilometer. Die ältesten Hattinger Sirenen sind mehr als 50 Jahre alt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen