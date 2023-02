Keine Legionellen mehr: Duschen in Hattingen wieder warm

Hattingen. Die Ergebnisse liegen vor: Es darf in Hattingens Sportstätten wieder warm geduscht werden. Dazu: Das Vorgehen mit der Wassertemperatur in Bädern.

Die Duschen in den Hattinger Sportstätten haben alle wieder warmes Wasser.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, liegen inzwischen auch die Ergebnisse der zwei Wasserproben vor, die nach einem positiven Befund noch einmal untersucht werden mussten. Sowohl in der der Dreifach-Sporthalle an der Marxstraße 100 wie auch in der Sportanlage am Wildhagen wurden bei der Nach-Beprobung keine Legionellen nachgewiesen. Es kann dort ab sofort wieder warm geduscht werden.

Hintergrund: Im vergangenen August hatte die Stadtspitze entschieden, dass die Duschen der Sportstätten im Zuge von Energiesparmaßnahmen kalt bleiben sollen. 15 Prozent der Kosten sollten eingespart werden. Einige Anlagen wurden anschließend sogar komplett außer Betrieb genommen. Jetzt sind alle wieder in Betrieb.

Zudem gibt es nun eine höhere Temperaturen in den zwei Lehrschwimmbecken. An den Standorten im Rauendahl und im Erik-Nölting-Bad in Welper gibt es nun wieder die gewohnten 30 Grad Celsius. Für das Hallenbad in Holthausen ist zurzeit dagegen keine Anhebung der Wassertemperatur geplant, da es vorwiegend von Sportlern in Anspruch genommen werde, erklärt Stadtsprecherin Susanne Wegemann auf WAZ-Anfrage-

