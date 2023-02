Kandidaten gesucht: Wahl zum Jugendparlament in Hattingen

Hattingen. Wer will mitreden, was in Hattingen passiert? Für die Wahl zum 12. Jugendparlament können sich Interessierte noch bis zum 19. Februar bewerben.

Die nächste Wahl steht an: Im nächsten Monat wird nun schon zum zwölften Mal ein Hattinger Jugendparlament gewählt. Vom 7. bis 10 März findet die Abstimmung an den weiterführenden Schulen statt.

Die Stadt Hattingen wist als Organisatorin darauf hin, dass der Bewerbungsschluss für geeignete Kandidatinnen und Kandidaten am Sonntag, 19. Februar, ist.

Motto in Hattingen: „Rede mit und verändere deine Stadt“

„Rede mit und verändere deine Stadt“ – unter diesem Motto findet die Jupa-Wahl statt. Voraussetzung: Die Jugendlichen müssen zwischen zwölf und 18 Jahre alt sein, in Hattingen leben oder hier zur Schule gehen. „Wir suchen junge Menschen, die sich für ihre Gleichaltrigen stark machen möchten und ihnen stellvertretend eine Stimme verleihen“, so Dennis Siever, Mitarbeiter der Abteilung Jugendförderung. „Es warten spannende Projekte und Veranstaltungen auf die Mitglieder. Seid dabei uns mischt in der städtischen Politik mit.“

Das Hattinger Jugendparlament ist seit dem Jahr 1999 aktiv. Es trifft sich zweimal im Jahr zu offiziellen Sitzungen und bespricht Themen, die die Kinder und Jugendlichen in dieser Stadt bewegen. Dabei steht Bürgermeister Dirk Glaser beratend zur Seite. Alle zwei Jahre finden Neuwahlen statt.

Erfolgreicher Einsatz für Skateboard- und Dirtbike-Anlage

In der Vergangenheit hat sich das Jugendparlament erfolgreich für den Bau der Skateboard- und Dirtbikeanlage eingesetzt. Auch die regelmäßige Fahrt zum Bundestag nach Berlin und ein Besuch beim Landtag in Düsseldorf gehören für die Jungparlamentariern dazu.

An folgenden Tagen finden die Wahlen zum Jugendparlament in den Hattinger Schulen statt: Dienstag, 7. März: Gymnasium Waldstraße; Mittwoch, 8. März: Gymnasium Holthausen; Donnerstag, 9. März: Gesamtschule Hattingen in Welper; Freitag, 10. März: Realschule Grünstraße. Die erste Sitzung im Rathaus findet am Donnerstag, 23. März statt.

