Er war mit einem Esel in Berlin: Frank Mielke, Kämmerer der Stadt Hattingen.

Stadtfinanzen Kämmerer aus Hattingen demonstriert mit einem Esel in Berlin

Hattingen. Arme Städte haben in Berlin einmal mehr auf ihre Finanznöte hingewiesen. Mit einem Esel sorgte auch der Kämmerer aus Hattingen dort für Aufsehen.

CDU/CSU, SPD, Grüne, FDP und Linke haben am Montag in Berlin Besuch von einem Esel und Vertreterinnen und Vertretern von 70 Städten und Kreisen erhalten. Der Esel war überlebensgroß auf einem Wagen zu sehen und trug gewaltige Säcke auf dem Rücken, die ihn in die Knie zwingen.

Hinter der Aktion steckt das Bündnis „Für die Würde unserer Städte“, das damit auf die schwierige Lage vor Ort aufmerksam macht.

Die Vertreterinnen und Vertreter der Kommunen überreichten den Parteien symbolisch einen Stein aus dem Lastensack. Darauf steht: Deutschland braucht für seine Zukunftsaufgaben handlungsfähige Kommunen. Damit verdeutlichten sie ihre Forderung nach einem fairen Neustart für benachteiligte Städte und Kreise.

„Die Kommunen leiden unter den gewaltigen Lasten, die die ungerechte Finanzverteilung zwischen Bund, Ländern verursacht hat“, erklärte Hattingens Kämmerer Frank Mielke“, der an der Aktion in Berlin teilgenommen hat.

Die Kommunen wären handlungsfähig, wenn die Finanzen gerecht verteilt wären, das Altschuldenproblem gelöst wäre, Investitionen durch echte Förderprogramme möglich seien und Steueroasen geschlossen würden.

