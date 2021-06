Bis zu 30 Kinder und Jugendliche können ab Montag ohne Anmeldung in die Kinder- und Jugendtreffs der Stadt Hattingen kommen.

Freizeit Jugendtreffs in Hattingen sind ab Montag wieder geöffnet

Hattingen. Nächster Schritt im Zuge der Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen: Die Kinder- und Jugendtreffs in Hattingen sind ab Montag wieder geöffnet.

Die Stadt Hattingen hat entschieden, dass ab Montag, 7. Juni, die Kinder- und Jugendtreffs wieder öffnen.

Bis zu 30 Kinder und Jugendliche können ohne Anmeldung in die Jugendtreffs in den Stadtteilen und in das Haus der Jugend kommen.

Das Programm kann vor Ort telefonisch erfragt und im Internet auf www.jugendfoerderung­.hattingen.de eingesehen werden.

Masken müssen im Treff weiter getragen werden. „Das wollen wir zur Sicherheit von den Gästen und den Beschäftigten in den Innenräumen noch ein wenig beibehalten“, so Cordula Buchgeister vom Fachbereich Kinder, Jugend und Familie.

