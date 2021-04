JugendlichestürzenHang hinab

Gleich zwei Einsätze forderten die Sprockhöveler Wehr. Zwei Jugendliche mussten gerettet werden, zudem kam es zu einer starken Rauchentwicklung.

Unruhiger Freitagabend für die Sprockhöveler Feuerwehr. Zunächst meldeten Spaziergänger gegen 18.50 Uhr zwei hilflose Jugendliche, die offensichtlich eine Böschung hinuntergestürzt waren, einer davon sei nicht ansprechbar gewesen. Die alarmierte Feuerwehr musste den Rettungsdienst unterstützen, da die Einsatzstelle nur schwer zugänglich war. Sie lag in unmittelbarer Nähe der Güterzugstrecke, auf der sich auch prompt ein Zug näherte. Dieser konnte angehalten werden und war beim Transport der Verletzten zum nächst gelegenen Haltemöglichkeit am Wasserschloss Kemnade behilflich. Dort wurden die verletzten Jugendlichen an zwei Rettungswagen übergeben, die für den Transport ins Krankenhaus sorgten.

Parallel sorgte gegen 19.15 Uhr ein weiterer Notruf für einen Feuerwehreinsatz. Im Bereich Elfringhausen wurde aus einem landwirtschaftlichen Betrieb eine starke Rauchentwicklung gemeldet. Eine Anlage zur Pelletherstellung war hier in Brand geraten. 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren im Einsatz, um unter Atemschutz und hohem Wasseraufwand den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Der Einsatz dauerte bis in die Nacht.

