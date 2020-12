Inzidenzwert in Hattingen steigt von 64,29 auf 77,15 an

Nach zuletzt gesunkenen Zahlen ist der Inzidenzwert für die Stadt Hattingen jetzt wieder gestiegen. Nach 64,29 am Mittwoch kletterte die Sieben-Tage-Marke am Donnerstag auf 77,15. So viele Hattingerinnen und Hattinger haben sich in den vergangenen sieben Tagen – bezogen auf 100.000 Einwohner – mit dem Coronavirus infiziert.

Für den gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis bleibt der Wert stabil und liegt jetzt bei 137,30. In den neun EN-Städten gibt es jetzt insgesamt 4058 bestätigte Corona-Fälle, 565 davon sind aktuell infiziert, 3422 genesen. Die Zahl der Infektionen ist von Mittwoch auf Donnerstag um 64 gestiegen.

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 50 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. Fünf von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, zwei beatmet. Die aktuell 565 Erkrankten wohnen in Breckerfeld (19), Ennepetal (75), Gevelsberg (85), Hattingen (62), Herdecke (40), Schwelm (57), Sprockhövel (49), Wetter (53) und Witten (125).

Aufgrund von Verdachtsfällen oder positiven Corona-Fällen ist das Gesundheitsamt in einigen Alten- und Pflegeheimen aktiv. In einigen Städten sind einzelne Schüler oder Lehrer positiv auf das Coronavirus getestet worden. Logische Folge: Distanzunterricht für einzelne Schüler oder Klassen. Ähnlich stellt sich das Ausbruchsgeschehen in den Kindertagesstätten dar. Hier sind einzelne Gruppen oder auch ganze Einrichtungen geschlossen.

n Hattingen sind diese Einrichtungen betroffen: das Haus der Diakonie, die Grundschulen Erik-Nölting und Heggerfeld sowie das Berufskolleg, die Kitas Poststraße, St. Josef und St. Peter und Paul.