Internationales Café in Hattingen heißt jeden willkommen

Hattingen. Geflüchtete, internationale Familiengeschichten, kreativ und gemütlich beisammen sein – in diesem Café in Hattingen ist jeder willkommen.

Das Willkommenscafé für ukrainische Mitbürgerinnen und Mitbürger und anderen Menschen mit internationaler Familiengeschichte ist eine Erfolgsgeschichte.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Die Teilnehmenden treffen sich regelmäßig sonntags in der Zeit zwischen 15 und 18 Uhr im Café des Bürgerzentrums Holschentor in lockerer Atmosphäre. Es wird gemeinsam gekocht, offene Fragen werden besprochen und Spiele veranstaltet. Neue Besucherinnen und Besucher sind jederzeit herzlich willkommen.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Das Café wird von Guriqbal Ghotra, Ines Czuia und anderen Ehrenamtlichen geleitet. Auch hier sind freiwillige Helfende jederzeit herzlich willkommen und können sich bei Sandra Vorkötter (02324 204-3151) und Olaf Jacksteit (02324 204-3150) melden.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Zuletzt wurden Eier bunt kreiert. In der Ukraine wird Ostern eine Woche später als in Deutschland, also am 16. April, gefeiert. Statt Osterhasen aus Schokolade und Süßigkeiten beschenkt man sich traditionell mit solchen kunstvoll verzierten, rohen Eiern. Das Ei steht für Wiederauferstehung und Leben. Die Eier werden zunächst mit Kerzenwachs bemalt und verziert und anschließend gefärbt. Danach wird das Wachs entfernt, so dass tolle Muster auf der Schale sichtbar werden. Etwa 30 Malbegeisterte waren mit dabei.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen