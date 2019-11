Demonstration In Hattingen wird am Weltklimatag vorm Rathaus demonstriert

Hattingen. Zum Weltklimatag ruft Together For Future Hattingen zu einer Demonstration vor dem Rathaus auf. Kritik gibt es am Klimapaket der Bundesregierung.

Die Gruppe „Together For Future Hattingen“ ruft zur Demonstration zum Klimaschutz am Weltklimatag auf. Am Freitag, 29. November, wollen sich die Hattinger an den internationalen Protesten beteiligen. Die Gruppe kritisiert das Klimapaket der Bundesregierung scharf.

Die Bundesregierung habe mit ihrem „Klimapaketchen“ bewiesen, dass sie den Ernst der Lage noch nicht begriffen habe oder ihr die Interessen von Großkonzernen wichtiger seien als das Leben auf der Erde, teilte die Gruppe mit. „Gemeinsam mit unseren Mitstreitern auf dem ganzen Planeten können wir die Welt retten“, heißt es im Aufruf.

Wie in mehr als 400 Städten in ganz Deutschland soll es deshalb am Weltklimatag auch in Hattingen um 15 Uhr vor dem Rathaus eine Demonstration gegen das Klimapaket der Bundesregierung geben.

Auch der Naturschutzbund ruft zur Teilnahme an der Demonstration auf. Die Nabu-Ortsgruppe unterstützt die Jugendlichen bei ihrem Kampf für eine lebenswerte Zukunft und für einen Schutz der planetaren Atmosphäre sowie für biologische Vielfalt.