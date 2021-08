Impfen in Hattingen: Termine für Kinder werden ausgeweitet

Hattingen. Weitere Schritte bei der Corona-Impfkampagne: Es gibt neue Termine für Kinder von zwölf bis 15 Jahren – und der Impfbus ist weiterhin unterwegs.

Es gibt weitere Impftermine für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 15 Jahren. Sie können Besuche im EN-Impfzentrum jetzt auch für den 21. August und 18. September vereinbaren.

So können die Termine gebucht werden

Um die vom Land geforderte besondere Aufklärung sicherstellen zu können, stehen Kinderärzte als Ansprechpartner zur Verfügung, erklärt die Kreisverwaltung. Buchbar sind die Termine ausschließlich online über den Anbieter Terminland: terminland.de/impfzentrum_en2

Voraussetzung sind zudem die Unterschriften aller Sorgeberechtigten unter dem Aufklärungsbogen, der über die Internetseite des EN-Kreises (www.enkreis.de) heruntergeladen werden kann. Mindestens ein Sorgeberechtigter muss das Kind begleiten, ebenfalls mitgebracht werden sollten der Personalausweis und – falls vorhanden – Impfpass und Gesundheitskarte. Verimpft wird Biontech.

Weitere Impfungen am Impfbus

Für alle Personen ab 16 Jahren gilt unverändert: Sie können das Impfzentrum täglich zwischen 14 und 20 Uhr ohne Termin aufsuchen.

Auch der Impfbus ist weiterhin unterwegs: 112 Personen haben sich beispielsweise am Samstag vor dem Reschop Carré impfen lassen. In dieser Woche steht der Bus unter anderem am Donnerstag, 5. August, 9 bis 18 Uhr am Busbahnhof Niedersprockhövel (Hauptstraße 6).

