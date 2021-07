Impfbus rollt zum Fußball-Benefizturnier in Hattingen

Erfolg in Hattingen: Zahlreiche Menschen haben am vergangenen Wochenende den Impfbus am Rathaus besucht. Jetzt gibt es neue Angebote.

Hattingen. Der Impfbus wird bisher gut angenommen. Jetzt gibt es zwei neue Termine: Beim Fußballturnier in Hattingen-Niederbonsfeld und am Kemnader See.

Der Impfbus kommt in die Stadt: Samstag steht das Mobil des Kreises Mettmann bei Benefiz-Fußballturnier des SuS Niederbonsfeld an der Kohlenstraße, Sonntag kommt der EN-Kreis an den Kemnader See.

Die Aktion in Niederbonsfeld findet im Rahmen des Benefiz-Turniers zu Gunsten der vom Hochwasserbetroffenen in Langenberg statt. Als Gäste werden auch Landrat Olaf Schade und Bürgermeister Dirk Glaser erwartet. „Mit unserem Besuch wollen wir diese tolle Idee des SuS unterstützen und die über die Kreisgrenzen hinweg gelebte Solidarität würdigen“, so Schade.

Sonntag steht der Impfbus am Kemnader See

Sonntag steht der EN-Impfbus von 9 bis 15 Uhr auf dem geschottertem Parkplatz in Höhe Hevener Straße 335 am Kemnader See.

Zur Immunisierung eingeladen sind alle, die sich impfen lassen möchten. „Unser Halt an einem der beliebtesten Ausflugsziele der Region. Wir hoffen auf gutes Wetter und eine sehr gute Resonanz“, so Olaf Schade.

Erste Zwischenbilanz für den EN-Impfbus

Bis Donnerstagmittag haben insgesamt 611 Menschen eine Impfung im Bus erhalten. Die Bilanz für die einzelnen Städte an den vergangenen Tagen: 182 in Witten, 111 in Hattingen, 88 in Herdecke, 122 in Wetter, 76 in Sprockhövel.

In der kommenden Woche wird die mobile Impfaktion im EN-Kreis fortgesetzt.

