Hattingen. Zwar meldet die IHK Mittleres Ruhrgebiet mehr abgeschlossene Ausbildungsverträge – in Hattingen sind es aber weniger. Die Gründe dafür.

Trotz Corona mehr neu abgeschlossene Ausbildungsverträge als im Vorjahr meldet die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittleres Ruhrgebiet. Allerdings nicht in Hattingen.

Als „sensationelle Gewissheit“ bezeichnet die IHK Mittleres Ruhrgebiet, was sich bereits in den letzten Monaten – Corona zum Trotz – abzeichnete: Zum Stichtag 30. September zeigt sich im Vergleich zum Vorjahr nochmals ein ganz leichtes Plus bei den neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen.

IHK meldet mehr neu abgeschlossene Ausbildungsverträge als in 2019

In Bochum, Herne, Witten und Hattingen wurden insgesamt 2059 neue Ausbildungsverträge in IHK-Berufen eingetragen – vor zwölf Monaten lag diese Zahl bei 2035.

Allerdings: In Hattingen gab es ein Minus von 16,6 Prozent. „Das hört sich viel an, macht aber ,nur’ 25 Verträge aus. In 2019 waren es 151, jetzt sind es 126“, erklärt Kerstin Groß, zuständige Kompetenzfeldmanagerin „Menschen stärken“ der IHK. Zudem gebe es in Hattingen viele kleine und mittelständische Unternehmen gerade im Einzelhandel und der Gastronomie, die habe Corona mehr getroffen.

Besonderheiten in Hattingen führen zu Schwankungen

Groß weist auf eine weitere Hattinger Besonderheit hin: „Viele kleine Unternehmen haben nur einen Auszubildenden. Ist er fertig, wird ein neuer eingestellt. Dadurch entsteht ein gewisser Rhythmus, der in manchen Jahren zu solchen Unterschieden führen kann.“

Insgesamt gilt: Eigentlich hatte die IHK wegen des Lockdowns mit einem Einbruch der Ausbildungsverträge gerechnet. „Der Ausbildungsmarkt ruhte mehrere Monate fast vollständig. Aber unsere Unternehmen wissen, dass Ausbildung eine Investition in die Zukunft ist“, bilanziert Kerstin Groß. Und Sprecher Jörg A. Linden ergänzt: „In dieser Statistik ist noch jede Menge Bewegung. Es gibt noch Ausbildungsplätze. Unser Matching-Angebot kann bei der Vermittlung helfen.