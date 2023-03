Spielplätze in Hattingen – wie der hier im Gethmannschen Garten – sollen schöner werden. Für die Anlage am Rebhuhnweg werden jetzt Ideen gesucht.

Spielplätze Ideen gesucht für den Spielplatz am Rebhuhnweg in Hattingen

Hattingen. Was wünschen sich die Familien für den Spielplatz Rebhuhnweg in Hattingen? Welche Spielgeräte sind beliebt? So geht die Stadt auf Ideensuche.

Frischer Wind für den Spielplatz am Rebhuhnweg in Bredenscheid: Die Jugendförderung der Stadt möchte den in die Jahre gekommenen Spielort gezielt aufwerten.

Was wünschen sich die Familien für den Spielplatz? Welche Spielgeräte sind beliebt? Wie kann die vorhandene Fläche attraktiv gestaltet werden? Diese Fragen möchte das Team bei einem Ideenaustausch vor Ort in die Runde werfen.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Die Bürgerbeteiligung findet am Freitag, 31. März, von 16 bis 18 Uhr statt. Wer dabei sein möchte, ist herzlich eingeladen.

Neugestaltung soll 2023 starten

Aktuell ist der Spielplatz in zwei Bereiche eingeteilt: Ein Kleinkinderspielbereich und eine große Wiese. Eine Rutsche und ein Spielhaus für Kleinkinder sind vorhanden.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

„Besonders für die große Wiese suchen für noch gute Ideen. Wir möchten mit den Menschen vor Ort sprechen, um ein besseres Gefühl für den Bedarf zu bekommen“, erläutert Franka Rath von der Jugendförderung. Ziel ist es, bereits in diesem Jahr mit der Neugestaltung zu beginnen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen