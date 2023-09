Ein Motorradfahrer musste in Hattingen mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik transportiert werden.

Unfall Hubschrauber in Hattingen: Motorradfahrer in Lebensgefahr

Hattingen. Darum flog der Rettungshubschrauber in Hattingen: Ein Motorradfahrer wurde bei einem Unfall im Felderbachtal lebensgefährlich verletzt.

Bei einem Unfall im Felderbachtal in Hattingen wurde am Samstagabend ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt.

Am Samstag gegen 18.45 Uhr befährt eine Gruppe von drei Motorrädern die Felderbachstraße in Hattingen, Fahrtrichtung Velbert. In einer Rechtskurve, etwa 200 Meter vor Hausnummer 97, verliert einer der Kradfahrer die Kontrolle über sein Motorrad. Der 38-jährige Wuppertaler fährt ungebremst in einen Graben und verletzt sich lebensgefährlich, berichtet die Polizei.

Autofahrer leisteten erste Hilfe bis zum Eintreffen von Feuerwehr und Rettungsdienst. Diese übernahmen die weitere Versorgung des Schwerverletzten.

Ein Motorradfahrer wird bei einem Unfall schwer verletzt. Foto: Herkströter / Feuerwehr Hattingen

Gleichzeitig bereitete die Feuerwehr die Landeplatzsicherung für einen Rettungshubschrauber auf einem angrenzenden Feld vor. Christoph 25 aus Siegen landete in direkter Nähe zur Einsatzstelle.

Zwischenzeitlich wurde der Zweiradfahrer im Rettungswagen stabilisiert und auf den Weitertransport mit dem Rettungshubschrauber in eine Essener Spezialklinik vorbereitet.

Die Unfallaufnahme unterstützt ein spezialisiertes Unfallaufnahme-Team der Polizei Essen.

