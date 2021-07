Feuerwehr Hubschrauber helfen bei zwei Notfällen in Hattingen

Hattingen. Medizinischer Notfall und Arbeitsunfall – gleich zwei Rettungshubschrauber waren am Montag (12.7.) in Hattingen im Einsatz. Was passiert ist.

Zwei Rettungshubschrauber sind am Montag nach Hattingen eingeflogen – in Winz-Baak für einen medizinischen Notfall, in Bredenscheid-Stüter nach einem Arbeitsunfall.

Der Rettungshubschrauber „Christoph 8“ landete auf einer Wiese an der Dahlhauser Straße. Foto: Jens Herkströter / FWH

Gegen 13 Uhr ist „Christoph 8“ aus Lünen an die Dahlhauser Straße alarmiert worden, berichtet Feuerwehrsprecher Jens Herkströter. Weil der Notarzt bereits in einem Einsatz war, wurde die Besatzung gerufen. Sie landete auf einer Wiese.

Einsatz auf dem Gelände der Biogasanlage an der Gemüsescheune

Noch während dieses Einsatzes gab es einen Arbeitsunfall auf dem Gelände der Biogasanlage an der Gemüsescheune in Stüter. „Ein Mann ist von einer Leiter vier, fünf Meter tief gefallen und hat sich schwer verletzt“ so Herkströter.

Rettungseinsatz an der Gemüsescheune: Ein Mann war auf dem Gelände der Biogasanlage von einer Leiter etwa vier, fünf Meter tief gefallen und hat sich dabei schwer verletzt. Foto: Jens Herkströter / FWH

Die Elfringhauser First-Responder-Einheit der Feuerwehr Hattingen rief den Rettungshubschrauber „Christoph 3“ aus Köln, um den Verletzten in eine Spezialklinik nach Duisburg zu fliegen. Er landete auf der Kreuzung Elfringhauser Straße/Am Stuten – die Fahrbahnen in alle drei Richtungen mussten dafür gesperrt werden.

