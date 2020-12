Hohe Geldstrafe nach waghalsigem Manöver auf der A1

„Ich muss sagen, mir fehlen ein bisschen die Worte. Was Sie gemacht haben, ist schon ein dicker Hund“, erklärte Richter Christian Amann in seiner Urteilsbegründung zum gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. D. hatte mit einem waghalsigen Manöver vor gut einem Jahr auf der dreispurigen A 1 auf der linken Fahrbahn bei Tempo 130 seinen Wagen gestoppt. Er wollte einen Verkehrsteilnehmer zur Rede stellen, von dem er sich geschnitten gefühlt hatte. Das kostete ihn jetzt den Führerschein für ein Jahr, und 7200 Euro Strafe.

Auto als Nötigungsmittel

„Hier ist ein Fahrzeug zum Nötigungsmittel pervertiert worden. Es ist reiner Zufall, dass nicht mehr passiert ist“, betonte der Richter. „Es hätte für Sie jetzt auch anders ausgehen können. Man hätte auch eine Freiheitsstrafe verhängen können.“ Der Angeklagte war auf der äußeren linken Fahrspur unterwegs gewesen, als Zeuge S., der mit zwei weiteren Personen im Auto Richtung Wuppertal fuhr, von der mittleren Fahrbahn auf die linke wechselte. Denn vor ihm fuhr ein langsamer Lkw, den er überholen wollte.

Angeklagter fühlt sich geschnitten

Der Angeklagte D., der seinen neuen T 6 steuerte, fühlte sich vom Zeugen S. geschnitten, was ihn in Rage brachte. Er wechselte von der ganz linken Spur auf die ganz rechte, überholte dabei mindestens einen Wagen rechts. Dann zog er über die Mittelspur wieder auf die linke, setzte sich mit seinem Wagen vor das Auto von S. und bremste seinen Wagen ab, bis er auf der linken der drei Spuren zum Stehen kam.

Kein höfliches Gespräch zu erwarten

Dann stieg er aus und forderte S. auf, seinen Wagen zu verlassen, weil er mit ihm reden wollte. Die ganze Szene habe vielleicht zwei, drei Minuten gedauert. „Das kann eine lange Zeit sein“, stellte Amann fest. Man müsse sich das einmal vorstellen. Da bremst jemand auf der linken Seite einer dreispurigen Autobahn bei Tempo 130 seinen Wagen ab bis zum Stehen, weil er jemanden zur Rede stellen will, „Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie ein höfliches Gespräch zur Verkehrserziehung führen wollten“, warf der Richter ein.

Angst der Insassen vor Auffahrunfall

Der Angeklagte schilderte den Vorfall so, dass er seinen Wagen langsam mit „Stotterbremse“ zum Stehen gebracht hat. Das schilderten die drei Zeugen in dem ausgebremsten Wagen allerdings gänzlich anders. Zeuge S: „Der Fahrer des Bullis hat sich vor uns gesetzt und bei Tempo 130 auf die Bremse getreten. Ich musste voll in die Eisen gehen, um nicht aufzufahren. Bei der Vollbremsung habe ich die ganze Zeit das ABS-System gespürt.“ Ganz knapp habe dann sein Wagen noch den des Angeklagten berührt. So beschrieben auch die anderen beiden Insassen das Geschehen. Vor allem hatten sie Angst, dass ein nachfolgendes Auto bei dem Tempo auffahren würde.

Aufforderung zum Aussteigen

Der Angeklagte, der vor Gericht zugab, „natürlich aufgeregt gewesen“ zu sein, „ist dann aus seinem Pkw ausgestiegen, auf mich zugekommen und hat Zeichen gemacht, dass ich aussteigen soll“, schilderte S. Das habe er natürlich nicht gemacht, daraufhin setzte sich D. wieder in seinen Wagen und fuhr ab. S. rief die Polizei, mit der er sich zusammen mit seinen beiden Kollegen dann auf einem Sprockhöveler Rastplatz traf, um den Vorfall zu schildern.

Zahlreiche Vorbelastungen

Richter Christian Amann warf dann einen Blick auf das Verkehrsverhalten des Angeklagten in den vergangenen Jahren. Immer wieder war er beim zu schnellen Fahren erwischt worden, auch Fahrverbote hatte es für den selbstständigen Mann schon gegeben.

Auch durch Beleidigungen war der Angeklagte bereits aufgefallen. Sein Fehlverhalten vor einem Jahr auf der Autobahn räumte der D. ein und erklärte, es tue ihm leid, dass er S. genötigt habe. „Mir scheint, dass Ihr Verhalten mit den Verkehrsregeln nicht immer im Einklang ist. Ihr Verhalten war nicht unerheblich“, betonte der Richter.