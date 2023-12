Hohe Energiepreise: Stadt Hattingen warnt vor Betrügern

Die Verunsicherung durch die Energiekreise wird von Betrügern in Hattingen zurzeit ausgenutzt.

Hattingen Sie geben sich als Mitarbeitende der Stadt Hattingen aus - und wollen die Energiekrise für sich nutzen. Jetzt gibt es eine ausdrückliche Warnung!

Aufgepasst, wer da klingelt: Die Stadt Hattingen warnt nachdrücklich vor vermeintlichen Betrügern, die sich die Verunsicherung von Bügerinnen und Bürgern wegen der hohen Energiepreise zu Nutze machen wollen.

„Während Menschen besorgt sind, weil sie nicht mehr wissen, wie sie künftig die Rechnungen für Heizung und Strom bezahlen sollen, machen Gauner sich in der Not auf den Weg“, so die Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Und weiter: „Sie geben sich als städtische Energieberater aus und möchten die Wohnung betreten, um nach ,Verbrauchsfallen‘ Ausschau zu halten und ,Tipps‘ zu geben.“

Das berichteten Bürgerinnen und Bürger, die sich bei der Stadtverwaltung gemeldet und angefragt haben, ob Mitarbeitende der Stadt unterwegs seien.

Die Stadt weist ausdrücklich darauf hin, dass weder die Verwaltung selbst noch ein von ihr beauftragtes Unternehmen Energieberatungen vor Ort anbieten. Sollte jemand dies behaupten, bittet die Stadt, die Polizei darüber zu informieren.

