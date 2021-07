Jahrhundert-Hochwasser Hochwasser in Hattingen: Stadt sucht dringend Wohnraum

Hattingen. Das Jahrhundert-Hochwasser hat in Hattingen Wohnraum zerstört. Die Stadt sucht für die Betroffenen händeringend nach Ersatz und bittet um Hilfe.

In Hattingen hat es durch das Jahrhundert-Hochwasser zwar keine Toten, Vermissten und Schwerverletzten gegeben, wohl aber ist Wohnraum zerstört worden. Die Stadt sucht nun noch händeringend nach Unterbringungen für die diejenigen, die nicht so schnell wieder in ihr Heim zurückkehren können.

„Von vorübergehenden Wohnungen bis hin zu dauerhaften Lösungen für Einzelhaushalte aber auch für Familien suchen wir dringend Unterstützung und freuen uns über jede Rückmeldung von Bürgerinnen und Bürgern“, so die Erste Beigeordnete­ Christine Freynik. „Auch helfende Hände werden weiterhin gesucht, vor allem jetzt, wo die Aufräumarbeiten gut vorangeschritten sind und vielerorts die Renovierungen anstehen. Möglichkeiten zu helfen, gibt es viele!“

Hier werden die Hilfsangebote koordiniert

Hilfsangebote werden über das Bürgertelefon der Stadt unter der Rufnummer 204-4700 oder per Mail unter freiwillig@hattingen.de entgegengenommen. Stadtmitar­beiter koordinieren Angebote und stellen Kontakte zwischen den Hilfesuchenden und Helfenden her.

Viele Hilfsangebote, etwa Sach- oder Geldspenden, aber auch tatkräftige Unterstützung durch freiwillige Helferinnen und Helfer haben die Betroffenen des Hochwassers in Hattingen bereits in den vergangenen Tagen erreicht.

