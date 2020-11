Hilfs-Aktion in Sprockhövel: 310 Pakete nach Tadschikistan

Sprockhövel. Dorothea Lippa und Heike Standtke sammeln in der evangelischen Gemeinde in Sprockhövel-Hiddinghausen für bedürftigen Familien und Kinderheime.

In diesem Jahr gehen 310 Pakete, die Dorothea Lippa und Heike Standtke von der evangelischen Kirchengemeinde Haßlinghausen/Herzkamp/Silschede gepackt haben, nach Tadschikistan.

Im Jahr 1994 startete die „Bürgerpaketaktion“ von Friedensdorf International, die bedürftigen Familien und Kinderheimen in Georgien, Nagorny Karabach, Armenien und später auch Tadschikistan zugutekam. Aus meist politischen Gründen ist die Zusammenarbeit mit den drei erstgenannten Ländern nicht mehr möglich, so dass in diesem Jahr die Pakete ausschließlich nach Tadschikistan gehen.

Seit dem Jahr 1995 beteiligt sich der Gemeindebezirk Hiddinghausen der evangelischen Kirchengemeinde an der Aktion. Was mit 20 Paketen begann, hat sich heute zu einer gemeindeübergreifenden Aktion entwickelt. „In den letzten Jahren konnten wir über 200 Paketpaten in unserer Gemeinde und darüber hinaus gewinnen“, berichtet Dorothea Lippa, die zusammen mit ihrer Mutter 1995 die ersten Pakete gepackt hat und seit 1999 zusammen mit Heike Standke die Pakete auf den Weg bringt.

„Es ist wirklich überwältigend, dass wir in diesem Jahr trotz der Corona-Pandemie 310 Pakete packen können“, staunt Dorothea Lippa. Nachdem sich Friedensdorf International 2018 aus politischen und logistischen Gründen nicht in der Lage gesehen hatte, die Aktion fortzusetzen, waren 2019 dann doch wieder erste Pakete nach Tadschikistan gegangen. Als dann die Pandemie ausbrach, stand wieder nicht fest, ob und wie die Hilfe für die Bedürftigen organisiert werden kann.

In Tadschikistan ist die Not durch die Pandemie größer denn je

Aber die Not in Tadschikistan ist mit der Pandemie größer denn je, die Krise trifft die Ärmsten am schlimmsten. Die Preise sind enorm gestiegen, dass sich die Menschen Lebensmittel kaum leisten können, so Friedensdorf International.

Und so machten sich die beiden Frauen wieder an die Arbeit und packten die ersten 210 Kisten mit Lebensmitteln wie Reis, Hülsenfrüchten, Mehl und Zucker sowie Kleidung. Und natürlich darf die eine oder andere Süßigkeit nicht fehlen. Diese Kisten stehen schon zum Abflug bereit am Düsseldorfer Flughafen. „Uns fehlen noch 200 Kilogramm Reis und 98 Pakete Hülsenfrüchte“, berichtet Dorothea Lippa. Aufgrund von Hamsterkäufen war es bei Rewe in Haßlinghausen zu Lieferengpässen gekommen.

„Wir wollen uns an dieser Stelle bei Herrn Lenk für die Unterstützung bedanken“, sagen die Frauen. Dank gehe aber auch an die vielen Spender und an den Gemeindebezirk Silschede, wo die Pakete im Gemeindezentrum gepackt und gelagert werden.

