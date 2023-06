Freizeit Hier können Kinder in den Ferien in Hattingen Spaß haben

Hattingen. Kinderyoga, Reiterwoche, Kletterpark, Mädchen-Fußballcamp, Dirtbike oder Kletterpark: Hier können Kinder in den Ferien in Hattingen Spaß haben.

Der Ferienspaß öffnet sich jetzt für alle: Restkarten für die Veranstaltungen können ab sofort auch von Nicht-Hattingern gekauft werden.

Die ersten Angebote aus dem Ferienspaß-Programm sind zwar ausverkauft – „doch es lohnt sich einen Blick in den Ferienspaß-Kalender zu werfen, denn es gibt immer noch freie Plätze bei tollen Angeboten“, so Franka Rath vom Fachbereich Kinder, Jugend und Familie.

Für diese Angebote gibt es noch freie Plätze:

Karten gibt es aktuell noch für den Abenteuerspielplatz Am Zippe in Bredenscheid, für verschiedene Tagesausflüge und Angebote in der Natur wie „Wald und Tipi“ oder „Bachpiraten“.

Auch sportliche Angebote wie Skaten, Kinderyoga, Reiterwoche, Kletterpark, Mädchen-Fußballcamp, Dirtbike oder Kletterpark sind verfügbar.

Wer es lieber künstlerisch oder handwerklich mag, kann bei diesen Angeboten zugreifen: Bauwerkstatt, Filmprojekt, Comic, Happy Painting oder Drachenbau.

Zum Auftakt des Hattinger Ferienspaßes gibt es wie immer einen Flohmarkt von Kindern für Kinder in der Fußgängerzone am ersten Feriensamstag­ – diesmal also am 24. Juni in der Zeit von 10 bis 16 Uhr.

Die Angebote und die Anzahl der freien Plätze sind auf der Seite https://ferienspass.hattingen.de/ einsehbar. Auch die Anmeldungen laufen über diese Seite. Wer Interesse an einer Sozialkarte oder Fragen hat, meldet sich telefonisch in der Abteilung für Jugendförderung und Jugendkultur bei Franka Rath unter der Rufnummer 02324 204-3851

