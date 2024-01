In Hattingen demonstrierten bereits am vergangenen Montag (15.1.) gut 200 Menschen gegen Rechts.

Demo Heute (22.1.) Abend Demonstration gegen Rechts in Hattingen

Hattingen Die Menschen in Hattingen sind am heutigen Montag (22.1.) erneut zu einer Demonstration aufgerufen. Demonstriert wird für Vielfalt und Toleranz.

Hattinger sind heute (Montag, 22.1.) wieder aufgerufen, auf die Straße zu gehen. Erneut findet am Abend eine Demonstration gegen Rechts statt.

Hocherfreut war die Gruppe „Hattingen für Vielfalt und Demokratie“ (ehemals „Hattingen gegen Rechts“) über die Teilnahme von rund 200 Personen an ihrer Gegendemonstration gegen die sogenannten „Spaziergänger“ am vergangenen Montag (15. 1.). Viele Menschen waren wohl auch alarmiert durch ein jüngst bekannt gewordenes Geheimtreffen von AfD-Politikern und Rechtsextremisten. Deshalb hatte bereits die Demonstration in der vergangenen Woche mehr Zulauf als bisherige Protestaktionen gegen die „Spaziergänger“.

Für den heutigen Montag (22. 1.) ruft die Gruppe nun erneut zu einer regen Beteiligung auf und dazu, einzutreten für die freiheitlichen Werte unserer Gesellschaft. Die Demonstration „Hattingen für Vielfalt und Demokratie“ findet ab 18 Uhr auf dem Reschop-Carré-Platz zwischen dem Reisebüro Alltours und H&M statt.

