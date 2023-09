Herbstferien voller Action für Kids in Hattingen

Mit dem Skateboard coole Moves machen? Auch dafür gibt es einen Kursus in den Herbstferien für Jugendliche in Hattingen.

Hattingen. Die Herbstferien sind bald da. Gegen die Langeweile gibt es für Kids und Jugendliche viele Angebote. Wir haben eine Auswahl zusammengestellt.

Die Herbstferien stehen vor der Tür. Für alle Kinder und Jugendlichen, die nicht wegfahren, wird es auch in Hattingen nicht langweilig.

Denn auch in diesem Jahr gibt es ein großes Angebot an Ferienaktionen der Hattinger Jugendförderung und Jugendkultur. Ob Tagesausflüge oder aber auch Wochenangebote für die erste oder zweite Halbzeit der Ferien.

Tagesausflüge für Kinder ab neun Jahren

Vier verschiedene Ausflüge gibt es. Bei allen ist der Treffpunkt der Amtsparkplatz an der Bahnhofstraße 48. Beide Angebot für jüngere Kids sind schon ausgebucht, aber beim Bowlingausflug für Teens zwischen neun und 15 Jahren sind noch Plätze frei. Los geht ab dem Haus der Jugend. Snacks und Getränke müssen die Kids selbst mitbringen. Die Kosten für den Ausflug betragen zehn Euro. Ausgerichtet wird der Ausflug von der Jugendförderung und Jugendkultur der Stadt Hattingen. Alle Infos gibt es bei Laura Becker vom Treff Holthausen 02324 68 14 12 oderl.becker@hattingen.de

Tanzend durch die Herbstferien für Hattinger Kinder und Erwachsene

Von Tanzparties über Hip Hop und Ballett bis zu Zumba gibt es am Mittwoch, 4. Oktober, und am Donnerstag, 12. Oktober, ein vielfältiges Angebot. Für alle Mitglieder der Let’s Dance Tanzschule ist das Angebot kostenfrei. Gäste zahlen 9 Euro pro Kurseinheit. Wer sich für eines der Angebote der Tanzschule entscheidet, muss sich im Vorfeld anmelden. Alle Ferienangebote gibt es auf der Homepage vom Ferienspaß. Infos und Anmeldung sind möglich per Mail anjessica@letsdance-hattingen.de oder telefonisch unter 02324 238 09.

Kreativ durch die Herbstferien im Stadtmuseum in Hattingen

Auch das Stadtmuseum hat ein kreatives Angebot für Kids ab fünf Jahren in Begleitung oder ab zehn Jahren auch ohne Begleitung im Angebot. Ebenfalls sind Erwachsene zu den Terminen eingeladen. Dieses Mal lassen die kleinen und großen Künstler Landschaften aus Papier entstehen. Das Programm gibt es am Montag, 2.10., Donnerstag, 5.10., Montag, 9.10., Mittwoch, 11.10. und am Donnerstag, 12.10. Der kreative Vormittag geht von 10 bis 13 Uhr. Die Teilnahme an einem Termin kostet 6 Euro. Anmeldungen sind über das Stadtmuseum telefonisch unter 02324 204 35 22 oder per Mail stadtmuseum@hattingen.de möglich.

Mit Englisch durch die Herbstferien mit dem Mortimer Club

Der Mortimer Club macht auch in den Herbstferien vor kreativem Englischlernen keine Pause. Unterschiedliche Angebote gibt es an jedem Wochentag in den Herbstferien. Basteleien rund um das Thema Herbst dürfen dabei natürlich auch nicht fehlen.

Alle Kurse für Kinder finden im Mortimer English Club am Rathausplatz 2 in Hattingen statt. Jedes Angebot kostet 5 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich per Mail mortimer-hattingen@posteo.de oder telefonisch unter 02324 544 70. Alle Infos zum Angebot gibt es auf der Ferienspaßseite der Stadt Hattingen oder auf der Homepage des Mortimer English Clubs.

Drachenstark durch die Herbstferien mit der VHS

Wer immer schon mal seinen eigenen Drachen bauen wollte, ist beim Herbstferien-Angebot der VHS richtig. Am Mittwoch, 4. Oktober, zischen 11 und 14 Uhr können die Teilnehmenden zwischen drei Drachenmodellen auswählen und dann ihren eigenen Drachen herstellen und vielleicht sogar direkt im Anschluss fliegen lassen. Die Materialkosten von 5 Euro werden vor Ort, ehemalige Grundschule, Am Brunnen 27, gezahlt. Anmeldungen sind über die VHS möglich 02324 204 35 11 oder über die Homepage www.vhs.hattingen.de

Mit dem Dirtbike unterwegs? Hier gibt es reichlich Action in den Herbstferien in Hattingen. Foto: Archiv: Walter Fischer / Fischer

Dreckig aber glücklich durch die Herbstferien mit der Bikeschule Fun-Ride

Die Dirtbikestrecke „Am Walzwerk“ bietet einen idealen Ort, um Sprünge auf dem Bike zu wagen und sich neuen Herausforderungen zu stellen. Es gibt ein Tagesangebot am Donnerstag, 5. Oktober, zwischen 11 und 14 Uhr. Kosten: 10 Euro. Mitbringen müssen die Teilnehmer neben einem passenden Helm auch ihr eigenes Bike. Alle Infos gibt es bei Franka Rath unter 02324 204 38 51 oder per Mail anf.rath@hattingen.de

Mit Wasser und Erde durch die Herbstferien an der Henrichshütte

Welche Rolle spielen Wasser und Erde für die Menschen? Dieser Frage widmen sich mit vollem Körpereinsatz die Teilnehmenden an der Ferienaktion „Erde und Wasser“ am 5. Oktober zwischen 10 und 16 Uhr. Auf dem Hüttengelände können Kids zwischen sieben und zehn Jahren Pflanzen erforschen und Wasser und Erde genau untersuchen. Wetterfeste Kleidung wird empfohlen. Die Teilnahme kostet 10 Euro. Anmeldungen nimmt sascha.eversmann@lwl.org auch unter der Rufnummer 02324 924 71 50 entgegen.

Auf vier Rollen durch die Herbstferien auf der Skateanlage

Zwei Kurse gibt es für Kids zwischen sechs und 16 Jahren am 14. Oktober an der Skateanlage am Leinpfad, Ruhrdeich 24. Einmal von 11 bis 13 Uhr und einmal von 13.30 bis 15.30 Uhr. Hier lernen die Teilnehmer erste Techniken auf dem Board kennen. Ein eigenes Board kann, muss aber nicht mitgebracht werden. Alle Infos gibt es bei Franziska Rath, 02324 204 38 51, oder per Mail an f.rath@hattingen.de, die Teilnahme kostet 10 Euro.

Mit Superkräften und mehr durch die Herbstferien in Hattingen

Ein Camp für Superhelden? Das bietet der erzieherische Kinder- und Jugendschutz. Hier können Kids zwischen acht und zwölf Jahren von Montag, 9. Oktober, bis Montag, 16. Oktober, täglich werktags zwischen 9 und 14 Uhr herausfinden, was die eigenen Superkräfte sind. Für die Ferienwoche beträgt die Kostenbeteiligung 35 Euro. Weitere Infos gibt es bei Andreas Schmitt unter 02324 204 38 55 oder per Mail a.schmitt@hattingen.de

Gruselig durch die Herbstferien im Kinder- und Jugendtreff Weloer

Halloween steht vor der Tür und da darf die Gruselwoche im Jugendzentrum natürlich nicht fehlen. Kids zwischen sechs und zwölf Jahren dürfen teilnehmen. Von Montag, 9. Oktober, bis Freitag, 13. Oktober, gibt es Spaß rund um das amerikanische Gruselfest von 9 bis 15 Uhr. Die Teilnahme kostet 35 Euro. Alle Infos gibt es bei Franka Rath, 2324 204 38 51,oder per Mail an f.rath@hattingen.de,.

Gruselig wird es in der zweiten Ferienwoche im Kinder- und Jugendtreff Welper Foto: Symbolbild: Heiko Kempken / Heiko Kempken/WAZ FotoPool

Musikalisch durch die Herbstferien mit Trommeln und Trompeten

In der ersten Ferienwoche gibt es ein musikalisches Angebot für Kinder von sechs bis zwölf Jahren – von Montag, 2. Oktober, bis Freitag, 6. Oktober (am 3. Oktober findet das Angebot nicht statt). Das Angebot geht von 9 bis 15 Uhr und findet im Kinder- und Jugendtreff, An der Hunsebeck 18, statt. Die Teilnahme kostet 30 Euro. Infos gibt es bei Franka Rath, 2324 204 38 51,oder per Mail an f.rath@hattingen.de.

Als Stuntmen durch die Herbstferien mit Skills4Life

Wie ist es ein echter Stuntmen zu sein? Das erfahren Kids zwischen sechs und zwölf Jahren bei der Stunt Academy. Von Montag, 2. Oktober, bis Freitag, 6. Oktober, (am 3. Oktober findet das Angebot nicht statt) gibt es ein actionreiches Angebot zwischen 9 und 15 Uhr. Auch hier gibt Franka Rath weitere Informationen (2324 204 38 51, Mail an f.rath@hattingen.de.). Die Teilnahme kostet 35 Euro.

Mit kostenlosem Angebot durch die Herbstferien

Im offenen Jugendbereich gibt es beim Treff Welper an der Hunsebeck 18 in der zweiten Woche täglich zwischen 16 und 20 Uhr ein Angebot für jeden. Denn was dort gemacht wird, entscheiden die Jugendlichen zwischen 13 und 27 Jahren: Spielen, Kochen, Zocken, Chillen oder anderes mehr.

>>>Komplettes Angebot und Details im Internet

Auf der Homepage der Ferienspaßseite gibt es alle detaillierten Infos zu den Ferienangeboten in Hattingen.

Auch Ansprechpartner und weitere Kontakte sind hier zu finden sowie die Möglichkeiten verfügbare Angebote zu buchen auf www.ferienspass.hattingen.de

