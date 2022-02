Henrichshütte Hattingen: Blaue Ratte wird Star der neuen App

Hattingen. Schülerinnen und Schüler können die App des LWL-Industriemuseums Henrichshütte in Hattingen mitentwickeln. Das ist geplant – und so teuer ist es.

172.000 Euro für das Projekt „Mit der Ratte durchs Revier“: Jetzt will das LWL-Industriemuseums Henrichshütte Hattingen mit der Förderung der Kulturstiftung des Bundes gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern eine App entwickeln, die jungen Menschen die Geschichte der Hütte sowie der Eisen- und Stahlherstellung zeitgemäß und spielerisch vermittelt.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Hauptrolle in der App wird wie auch im analogen Museum das Maskottchen „Ratte“ spielen. Die blaue Sympathiefigur hatte Illustrator und Kinderbuchautor Wolf Erlbruch im Jahr 2001 zur Museumseröffnung entwickelt. Sie lockt junge Gäste auf dem „Weg der Ratte“ in ihre Röhren und lädt dort zum Experimentieren und Entdecken ein.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Kinder und Jugendliche zwischen acht und 14 Jahren werden im Laufe des Jahres in mehreren Workshops gemeinsam mit Experten Inhalte und Elemente erarbeiten, die der Ratte neues Leben in der digitalen Welt einhauchen. Durch verschiedene Sprachen und unterschiedliche Lernniveaus will das Industriemuseum Menschen mit diversen Hintergründen erreichen. Die App wird nach Abschluss des Projekts kostenlos für alle zugänglich sein. „Mit der Ratte durchs Revier“ wird entwickelt im Rahmen von „dive in. Programm für digitale Interaktion“.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns