Heiraten in Hattingen: Besondere Trauorte wieder verfügbar

Hattingen. Aufgrund gelockerter Corona-Richtlinien sind in Hattingen wieder Hochzeiten an drei Ambientetrauorten möglich. Noch gibt es aber Einschränkungen.

Heiratswillige können sich in Hattingen wieder an besonderen Orten das Ja-Wort geben. Nachdem in den vergangenen Monaten nur das Trauzimmer im Standesamt an der Bahnhofstraße verfügbar war, sind ab sofort die sogenannten Ambientetrauorte – das Haus Kemnade, das Stadtmuseum in Blankenstein und das Industriemuseum – wieder freigegeben. Nur das Alte Rathaus bleibt aufgrund der Brandschutz-Problematik weiter geschlossen.

Eingeschränkte Teilnehmerzahl bei Hochzeiten in Hattingen

Weiterhin sorgen allerdings die Corona-Regeln für Einschränkungen bei den Hochzeiten: So dürfen im Haus Kemnade sechs Personen bei der Eheschließung dabei sein und acht auf der Henrichshütte. Im Stadtmuseum sind sogar 18 Teilnehmer bei der Trauzeremonie erlaubt. Die Zahl bezieht sich jeweils auf die Gesellschaft inklusive Brautpaar und Fotograf.

Zudem müssen Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden und wer nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss einen negativen Corona-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) vorweisen. Ebenso gilt die Maskenpflicht.

Fragen können telefonisch unter (02324) 204 40 40, -41, -42, -43, -44 oder per E-Mail an standesamt@hattingen.de gestellt werden. Die Reservierung von Trauorten- und Terminen ist frühestens sechs Monate vor der geplanten Eheschließung möglich.

Täglich wissen, was in Hattingen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Hattingen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen