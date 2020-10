Am Dienstag dieser Woche hat die Bauverwaltung der Öffentlichkeit präsentiert, wie sie den Gethmannschen Garten umgestalten will. Da war die Blumenwiese, die der Heimatverein Blankenstein seit zehn Jahren hegt und pflegt, bereits abgeschält, weil dort eine Blüh- und Streuobstwiese entstehen soll. Was zu der Zeit auch schon vorlag: die Reaktion des Heimatvereins. Um 0.15 Uhr am Dienstagmorgen hat der Vorstand seinen Brandbrief als Mail an die Verantwortlichen der Stadtverwaltung abgeschickt.

Tausende Blumenknollen des Heimatvereins seien durch die Stadt zerstört worden, lautet der Vorwurf. „Ich bitte Sie, diese illegalen Tätigkeiten, die in keiner Weise mit dem von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Parkpflegewerk vereinbar sind, unverzüglich zu unterbinden“, schreibt Vorsitzender Manfred Overrath.

„Beispiellos für bürgerschaftliches Engagement“

Und weiter: „Der Heimatverein behält sich vor, Strafanzeige wegen Sachbeschädigung zu stellen. Ebenfalls dürften Regressforderungen gegen die Stadt zu prüfen sein. Eine kritische Note an das Landesdenkmalamt in Münster ist in Vorbereitung.“

Die Sanierung des Gethmannschen Garten hat begonnen: mit Baggerarbeiten auf der Eingangswiese. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Was den Heimatverein auf den Baum bringt: dass er als jahrelanger Partner der Stadt nicht im Vorfeld der Arbeiten im Gethmannschen Garten informiert wurde. Jahrelang hätten die Blankensteiner Vereine, die Grundschule, die Kitas und viele Bürgerinnen und Bürger die Blumenwiese liebevoll gestaltet. Das sei „beispiellos für bürgerschaftliches Engagement“.

Einwohneranfrage im Stadtrat gestellt

Also fragt sich der Verein: „Was ist das für ein Verwaltungshandeln, das solche wunderbare Identifikation mit einem Gartendenkmal schlicht ignoriert?“ Vor diesem Hintergrund sehe man auch den Hattinger Heimatpreis als „aktionistische Alibiveranstaltung“. 2019 hatte die „Initiative Gethmannscher Garten“ die erstmals verliehene Auszeichnung erhalten.

Rosika Hermes, zusammen mit ihrem Mann Wolfgang Motor der Initiative, brachte den Ärger der Blankensteiner am Donnerstagabend im Rat der Stadt vor. „Unsere Blumenwiese ist zerstört. Ob wir unsere nächste Pflanzaktion am 7. November durchführen können, bleibt fraglich“, erklärte sie in der Fragestunde für Einwohner. Und forderte eine Informationsveranstaltung in Blankenstein.

„Wir dürfen die Fördermittel nicht gefährden“

Die Stadt sieht darin wenig Sinn. „Natürlich wollen wir im Gespräch bleiben“, sagte Jens Hendrix. „Eine Bürgerinformation macht aus meiner Sicht allerdings mehr Sinn, wenn die Baumaßnahmen abgeschlossen sind“.

Die Baudezernent bestätigte, dass bei den Grabemaßnahmen für die neue Blüh- und Streuobstwiese Blumenzwiebeln des Heimatvereins mir ausgebaggert wurden. Die meisten seien aber sicher noch im Boden.

Und natürlich könne der Verein seine Pflanzaktion 2020 am 7. November wie geplant durchführen. Man werde über alles reden, was die Planungen der Stadt nicht verändere. „Die stehen jetzt und bleiben so“, sagte Hendrix. „Wir dürfen die Fördermittel nicht gefährden und wollen die ausführenden Baufirmen nicht verunsichern.“