Der Umbau der Thingstraße in Hattingen-Welper hat im Juni 2022 begonnen und ist jetzt auf der Zielgeraden. Auch die Förderprogramme für Hauseigentümer laufen jetzt aus.

Förderungen Hauseigentümer in Hattingen: Letzte Chance für Fördermittel

Hattingen. Das Programm zur Unterstützung der Hauseigentümer beim Stadtumbau in Hattingen-Welper läuft aus. Was zu tun ist, um an Fördermittel zu kommen.

Der Stadtumbau in Welper ist auf der Zielgeraden: Ob Aufwertung des Park Diepenbecks, neue Spielplätze im Stadtteil oder Neugestaltung der Thingstraße – zahlreiche Maßnahmen sind bereits abgeschlossen oder werden aktuell noch umgesetzt. Auch die Fördermittel für Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohngebäuden in der Gartenstadt Hüttenau laufen bald aus.

Wer noch in den Genuss von Zuschüssen aus dem „Haus- und Hofflächenprogramm“ kommen möchte, sollte sich bis zum 30. Juni an das Stadtumbaubüro wenden. „Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer sollen dabei unterstützt werden, wenn sie sich bei der Neugestaltung der Hausfassade, der Dachdeckung oder bei neuen Fenstern und Türen am historischen Vorbild orientieren. Dazu liefert ein Gestaltungshandbuch wichtige Vorgaben“, erklärt Alexander Kutsch vom Stadtumbaubüro.

Die Höhe der Zuschüsse ist abhängig von der jeweiligen Maßnahme und lässt sich im Beratungsgespräch mit Quartiersarchitektin Alexandra Peters erläutern: per Email unter peters@kroosundschlemper.de oder unter Telefon (0231) 3950508.

