Hattingen. Dekorations-Geschäft und Café in einem ist das Dekocafé in Hattingen. Dass wegen der Corona-Pandemie das Deko-Angebot stark erweitert hat.

leine Weihnachtsmänner aus Holz und Rentierfiguren mit rot-weißen Weihnachtsmützchen begrüßen die Kunden im Deko-Cafe „Sweet Home“ am Steinhagen in Hattingen. Vor der Corona-Zeit war das Geschäft von Andrea Lipka zweigeteilt, unten stöberten die Kunden nach Wohnaccessoires und oben tranken sie ihren Kaffee. Doch die Pandemie zwang Andrea Lipka zum Umdenken.

„Wir mussten unseren Café-Betrieb leider einstellen, weil wir die Corona-Auflagen nicht erfüllen können. Bei uns ist es klein und gemütlich, die Abstände hätten wir nicht einhalten können“, sagt Andrea Lipka. Also disponierte sie um, kurzerhand erweiterte sie ihr Deko-Angebot und nutzt dafür die obere Etage.

Geschäft Sweet Home in Hattingen bietet Dekorationen und Cafébetrieb

Seit fünf Jahren gibt es „Sweet Home“ nun schon. Die Idee Deko-Artikel und ein Café zusammenzubringen, hatte Andrea Lipka aber schon lange Zeit davor. In Bochum führte sie bereits ein Dekorations-Geschäft. Dort habe sie immer wieder den Wunsch der Kunden vernommen, bei Kaffee und Kuchen gerne auch länger im Geschäft zu verweilen, so Lipka.

Deko so weit das Auge reicht gibt es im Geschäft Sweet Home in Hattingen von Andrea Lipka. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

„Die Idee war also geboren und am Steinhagen ergab sich die Chance dazu, sie umzusetzen. Die zwei Etagen sind dafür ideal“, erklärt sie. In dem 500 Jahre alten Fachwerkhaus mit Gewölbekeller habe es zuvor schon eine Gastronomie gegeben und so habe es gut gepasst, sagt Lipka. Neben Kaffee und Kuchen und Dekorationen bietet sie in ihren Geschäft auch Modeartikel an. Diese seinen vor allem im Sommer gefragt, Dekorationen seien für viele Kunden eher im Winter ein Thema.

Wegen der Corona-Pandemie ist das Café derzeit geschlossen

Tipps für die vorweihnachtliche Zeit Holzfiguren, Kissen, Mode und vieles mehr bietet Andrea Lipka in ihren Deko-Café „Sweet Home“ an. Ihr Geschäft befindet sich am Steinhagen 15. Auf ihrer Facebook-Seite „sweethomehattingen“ gibt es immer wieder aktuelle Einblicke und Dekorationsvorschläge. Auch für die weihnachtliche Zeit hat Andrea Lipka dort ein paar Tipps zusammengestellt.

Touristen und Stammkunden genossen bis März dieses Jahres Heißgetränke und ein kleines Frühstück in der oberen Etage, doch nach dem ersten Lockdown war damit Schluss. Und geöffnet werde das Café erst wieder, wenn ein Normalbetrieb wieder möglich sei, so Lipka.

Das habe natürlich auch wirtschaftliche Folgen, sagt Andrea Lipka. „Wir arbeiten aber kostendeckend und werden diese Krise überstehen“, sagt sie. Mit den Problemen müssen ja alle leben und andere Menschen treffe die Pandemie noch härter.

Mund-und-Nase-Bedeckungen mit weihnachtlichen Motiven sind aktueller Hit

Das Leben ist trotz Corona schön: Das ist die Botschaft der Inhaberin des Dekocafés Sweet Home in Hattingen. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Seit der Wiedereröffnung ihres Geschäfts verkauft Andrea Lipka auch Mundschutzmasken aus Stoff. „Eine Zeit lang war das unser Hauptgeschäft“, sagt sie. Die Masken gibt es bei ihr immer noch, aktuell sind auf den Mund-und-Nase-Bedeckungen weihnachtliche Motive zu sehen.

Weihnachtliches hält das Dekocafé Sweet Home in Hattingen bereit. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Trotz der Vorweihnachtszeit seien nur sehr wenige Menschen in der Stadt. Und je höher die Zahlen seien, desto weniger Kunden habe sie auch. All das mache sich bemerkbar und natürlich fehle das Weihnachtsmarktgeschäft, sagt Andrea Lipka. „Es gibt keine Weihnachtsfeiern und auch Kegelclubs verzichten auf ihr jährliches Wichteln und so werden auch weniger kleine Geschenke bei uns gekauft“, erklärt sie.

„Das Leben ist trotz Corona schön“, sagt Inhaberin Andrea Lipka

Ihren Kunden und den vorbeischlendernden Menschen will sie trotzdem ein wenig weihnachtliche Atmosphäre vermitteln. Im Dezember werde sie eine Tanne vor ihrem Geschäft dekorieren und mit Lichtern soll eine wohlige Stimmung geschaffen werden. „Das Leben ist trotz Corona schön und das möchte ich den Leuten vermitteln.“